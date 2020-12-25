На коронавірус в Україні захворіли ще понад 11 тисяч осіб: статистика МОЗ на 25 грудня

Станом на ранок 25 грудня в Україні зафіксували 11 035 нових випадків зараження коронавірусом. До того ж загальна кількість хворих досягла показника в 1 012 167 осіб.

Кількість жертв пандемії зросла до 17 581 (+186), а одужали – 646 772 (+15 337). Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Урядовець наголосив, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована у Києві (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 106 078 випадків;

Вінницька область – 21 698 випадків;

Волинська область – 32 149 випадків;

Дніпропетровська область – 55 680 випадків;

Донецька область – 34 225 випадків;

Житомирська область – 37 848 випадків;

Закарпатська область – 27 650 випадків;

Запорізька область – 50 805 випадків;

Івано-Франківська область – 42 611 випадків;

Київська область – 56 374 випадки;

Кіровоградська область – 8149 випадків;

Луганська область – 9725 випадків;

Львівська область – 58 875 випадків;

Миколаївська область – 28 805 випадків;

Одеська область – 67 934 випадки;

Полтавська область – 33 997 випадків;

Рівненська область – 39 979 випадків;

Сумська область – 39 490 випадків;

Тернопільська область – 33 175 випадків;

Харківська область – 67 417 випадків;

Херсонська область – 16 679 випадків;

Хмельницька область – 38 004 випадки;

Черкаська область – 36 947 випадків;

Чернівецька область – 39 143 випадки;

Чернігівська область – 28 730 випадків.

Ситуація з коронавіруом у регіонах України. Пресслужба РНБО

Статистика COVID-19 в Україні. Пресслужба РНБО

Добовий аналіз захворюваності в Україні. Пресслужба РНБО

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Три простих правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя. Бережіть себе та рідних!" – звернувся Степанов до українців.

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