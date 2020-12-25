На коронавірус в Україні захворіли ще понад 11 тисяч осіб: статистика МОЗ на 25 грудня
Станом на ранок 25 грудня в Україні зафіксували 11 035 нових випадків зараження коронавірусом. До того ж загальна кількість хворих досягла показника в 1 012 167 осіб.
Кількість жертв пандемії зросла до 17 581 (+186), а одужали – 646 772 (+15 337). Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Урядовець наголосив, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована у Києві (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 106 078 випадків;
Вінницька область – 21 698 випадків;
Волинська область – 32 149 випадків;
Дніпропетровська область – 55 680 випадків;
Донецька область – 34 225 випадків;
Житомирська область – 37 848 випадків;
Закарпатська область – 27 650 випадків;
Запорізька область – 50 805 випадків;
Івано-Франківська область – 42 611 випадків;
Київська область – 56 374 випадки;
Кіровоградська область – 8149 випадків;
Луганська область – 9725 випадків;
Львівська область – 58 875 випадків;
Миколаївська область – 28 805 випадків;
Одеська область – 67 934 випадки;
Полтавська область – 33 997 випадків;
Рівненська область – 39 979 випадків;
Сумська область – 39 490 випадків;
Тернопільська область – 33 175 випадків;
Харківська область – 67 417 випадків;
Херсонська область – 16 679 випадків;
Хмельницька область – 38 004 випадки;
Черкаська область – 36 947 випадків;
Чернівецька область – 39 143 випадки;
Чернігівська область – 28 730 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
"Три простих правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя. Бережіть себе та рідних!" – звернувся Степанов до українців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше лікарка-вірусологиня, докторка медичних наук Алла Мироненко припустила, що в Україні на коронавірус вже встигла перехворіти третя частина населення, і зараз країна виходить на "плато" захворюваності.
Про спад захворюваності заявив і головний лікар Українського центру контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я Роман Родина. За його словами, в таких умовах рішення про введення суворого карантину з 8 до 24 січня може бути переглянуте.
Однак Степанов запевнив, що про це не може бути й мови. За його словами, наприкінці січня в Україні очікується велика хвиля грипу і її потрібно збити.
Зі свого боку, провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська говорила, що давно не довіряє офіційній статистиці захворюваності на коронавірус, оскільки вона "абсолютно не відповідає реальності". Адже зараз ставити діагноз COVID-19 можна вже тільки за клінічною картиною, без тестів.