На коронавірус в Україні захворіли ще понад 11 тисяч осіб: статистика МОЗ на 25 грудня

Вікторія Довгань Суспільство 08:14, 25.12.2020 Оновлено: 09:14, 25.12.2020

Станом на ранок 25 грудня в Україні зафіксували 11 035 нових випадків зараження коронавірусом. До того ж загальна кількість хворих досягла показника в 1 012 167 осіб.

Кількість жертв пандемії зросла до 17 581 (+186), а одужали646 772 (+15 337). Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Урядовець наголосив, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована у Києві (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 106 078 випадків;

  • Вінницька область – 21 698 випадків;

  • Волинська область – 32 149 випадків;

  • Дніпропетровська область – 55 680 випадків;

  • Донецька область – 34 225 випадків;

  • Житомирська область – 37 848 випадків;

  • Закарпатська область – 27 650 випадків;

  • Запорізька область – 50 805 випадків;

  • Івано-Франківська область – 42 611 випадків;

  • Київська область – 56 374 випадки;

  • Кіровоградська область – 8149 випадків;

  • Луганська область – 9725 випадків;

  • Львівська область – 58 875 випадків;

  • Миколаївська область – 28 805 випадків;

  • Одеська область – 67 934 випадки;

  • Полтавська область – 33 997 випадків;

  • Рівненська область – 39 979 випадків;

  • Сумська область – 39 490 випадків;

  • Тернопільська область – 33 175 випадків;

  • Харківська область – 67 417 випадків;

  • Херсонська область – 16 679 випадків;

  • Хмельницька область – 38 004 випадки;

  • Черкаська область – 36 947 випадків;

  • Чернівецька область – 39 143 випадки;

  • Чернігівська область – 28 730 випадків.

Ситуація з коронавіруом у регіонах України.
Пресслужба РНБО
Статистика COVID-19 в Україні.
Пресслужба РНБО
Добовий аналіз захворюваності в Україні.
Пресслужба РНБО

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Три простих правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя. Бережіть себе та рідних!" – звернувся Степанов до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Вітренко закликала призначити сина прем'єром і захотіла об'єднатися з Росією

В Україні підвищили тарифи на опалення для населення

Познер виправдав російську агресію в Україні "загрозою НАТО". Відео

Різдво Христове в умовах карантину святкують в усьому світі. Онлайн-трансляція

До України з російської в'язниці повернувся колишній охоронець Яроша