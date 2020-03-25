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25 березня • оновлено в 22:10
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Коронавірусом в Україні захворіли вже 136 осіб

15.2т
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Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 136 осіб.

Про це увечері 25 березня повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо", передає УП.

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За його словами, "наразі ми вже маємо інформацію про 136 випадків, лабораторно підтверджених".

Кузін зазначив, що ці дані верифікуються. Щодня о 10:00 ЦГЗ буде разом із Кабміном і Міністерством охорони здоров'я оприлюднювати дані про захворюваність COVID-19, для того щоб їх інформація не розходилися і вони озвучували одну цифру, яка повністю верифікована.

У МОЗ напередодні офіційно (станом на 10:00 25 березня) назвали кількість у 113 інфікованих, опублікувавши дані по областях:

  • Волинська область – 1 випадок (виявлено за останню добу);

  • Запорізька область – 2 випадки (виявлені за останню добу);

  • Дніпропетровська область – 2 випадки;

  • Донецька область – 1 випадок;

  • Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;

  • Івано-Франківська область – 5 (1 летальний) випадків;

  • Київ – 31 випадок (з них 2 виявлено протягом останньої доби);

  • Київська область – 22 випадки (з них 7 протягом останньої доби);

  • Львівська область – 2 випадки;

  • Луганська область – 1 (виявлено за останню добу)

  • Одеська область – 1 (виявлено за останню добу)

  • Тернопільська область – 4 випадки (2 з яких виявлено протягом останньої доби), зафіксована одна смерть від коронавірусу;

  • Чернівецька область – 38 (1 летальний) випадків, із них 13 виявлено протягом останньої доби;

  • Черкаська область – 1 випадок.

Ілюстрація

Ілюстрація

sud.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу в країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Не знаю как там с коронавирусом, но у чиновников поголовно точно истерия
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Каа с миром ваша кония имеет отношения?)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, шобэ нэ помэрэть ду р а к а ми, смотрим на Ютуб: Мы поехали в АШАН. "Немцы" в Краснодаре))) Видео 10
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