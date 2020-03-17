Коронавірусом в Україні захворіли троє дітей: з'явилася інформація про їхній стан

Троє дітей з Чернівецької області, у яких виявили коронавірус, "відчувають себе добре".

Про це повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає "24 канал".

Вона розповіла, що у інфікованих дітей (10 років, 1 рік і 10 місяців, 6 місяців) легкий перебіг хвороби.

"У батьків дітей поки не виявили коронавірусу. Діти відчувають себе добре. Температури і лихоманки немає, пневмонії також. Форма захворювання нескладна", – розповіла вона.

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Як писав OBOZREVATEL, станом на вечір 17 березня в Україні кількість заражених коронавірусом громадян збільшилася до 14 осіб, двоє з них – померли.

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