Коронавірусом в Україні заразилися понад 19 тисяч осіб: статистика МОЗ на 20 травня

З початку пандемії в країні зафіксовано 564 летальних випадки

Станом на ранок середи, 20 травня, в Україні офіційно підтверджено 19 230 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 354 факти зараження було виявлено за минулу добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу. З моменту початку епідемії в країні від хвороби вже померли 564 особи (+16 за добу). У той же час одужали – 5 955 (+323 за добу).

Коронавірус в Україні РНБО

Коронавірус в Україні РНБО

Пізніше уточнені дані щодо захворюваності оприлюднили на офіційній сторінці МОЗ у Facebook. Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 766 випадків;

Волинська область — 676 випадків;

Дніпропетровська область — 849 випадків;

Донецька область — 133 випадки;

Житомирська область — 583 випадки;

Закарпатська область — 922 випадки;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1246 випадків;

Кіровоградська область — 450 випадків;

м. Київ — 2410 випадків;

Київська область — 1261 випадок;

Львівська область — 1136 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 264 випадки;

Одеська область — 792 випадки;

Полтавська область — 265 випадків;

Рівненська область — 1217 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1089 випадків;

Харківська область — 836 випадків;

Херсонська область — 172 випадки;

Хмельницька область — 280 випадків;

Чернівецька область — 2796 випадків;

Черкаська область — 381 випадок;

Чернігівська область — 115 випадків.

Коронавірус в Україні Центр громадського здоров'я

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Усього з початку 2020 року було 48328 повідомлень про підозру на COVID-19.

Відзначимо, що Степанов озвучив п'ять головних вимог до офісів, які почнуть працювати після ослаблення карантину.

Також він підкреслив, що вісім областей України, зокрема, західних, не відповідають критеріям для того, щоб запустити там транспорт у рамках пом'якшення карантинних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 19 травня в Україні було офіційно підтверджено 18 876 випадків коронавірусу COVID-19, з яких 548 – летальні та 5 632 пацієнти одужали.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram