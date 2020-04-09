В Україні на коронавірус захворіють 45 тисяч і 3 тисячі помруть – дослідження

За прогнозом українських вчених зі Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку епідемія коронавірусу триватиме в Україні до кінця квітня, захворіють 45 тисяч громадян і 3 тисячі помруть.

Такий сценарій прорахували за допомогою комп'ютерної програми. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У прогнозі допустили похибку, бо розвиток залежатиме від поведінки людей і дотримання ізоляції.

"За одним із варіантів, ймовірність якого досягає 60 відсотків, на 22-23 квітня в Україні буде 44-45 тисяч хворих. Орієнтовно три тисячі осіб помре. Після цього інтенсивність епідемії піде на спад", – поділилися вчені.

Вчені сказали, коли буде пік коронавірусу в Україні РБК-Україна

Раніше вчені розрахували, що станом на 8 квітня буде 206 нових хворих – дані збіглися, саме таку цифру оприлюднило МОЗ.

Дослідження було складним і базувалося на історії поведінки вірусу в Італії та Іспанії за методом подібності, але з поправками на українську дійсність. Враховувалася, зокрема, різниця у тривалості життя. Як розвиватиметься ситуація у травні – вчені зможуть сказати пізніше.

"23-24 квітня у нас швидкість зростання буде постійною і не збільшуватиметься... Прийдемо на лінійну, або навіть трошки будемо закруглятися. Все залежить від багатьох факторів, можуть бути форс-мажори, Великдень, це врахувати досить складно в моделі, люди можуть піти на ці заходи і поширити вірус, і можуть не піти", – пояснив один із дослідників Іван Пишнограєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше завідувачка кафедри інфекційних хвороб університету Богомольця Ольга Голубовська заявила, що коронавірусом можуть заразитися 30 млн українців.

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