Коронавірусом в Україні вперше заразилися понад 12 тисяч осіб за добу: статистика МОЗ на 14 листопада

Станом на ранок суботи, 14 листопада, в Україні офіційно підтверджено 525 176 випадків коронавірусної інфекції. З них 12 524 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.

Від COVID-19 у країні померли вже 9508 осіб (+191 за добу), а 238 811 пацієнтів (+4962 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема, методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у місті Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

В Україні встановлено рекорд. Максим Степанов у Facebook

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 49 699 випадків;

Вінницька область – 13 627 випадків;

Волинська область – 18 433 випадки;

Дніпропетровська область – 20 535 випадків;

Донецька область – 16 632 випадки;

Житомирська область – 21 597 випадків;

Закарпатська область – 19 214 випадків;

Запорізька область – 17 616 випадків;

Івано-Франківська область – 27 417 випадків;

Київська область – 23 801 випадок;

Кіровоградська область – 3572 випадки;

Луганська область – 5080 випадків;

Львівська область – 36 561 випадок;

Миколаївська область – 11 944 випадки;

Одеська область – 32 090 випадків;

Полтавська область – 14 800 випадків;

Рівненська область – 24 579 випадків;

Сумська область – 17 437 випадків;

Тернопільська область – 23 330 випадків;

Харківська область – 46 886 випадків;

Херсонська область – 6752 випадки;

Хмельницька область – 22 450 випадків;

Черкаська область – 12 315 випадків;

Чернівецька область – 27 511 випадків;

Чернігівська область – 11 298 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня. Згідно з рішенням уряду, він триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі три тижні – до 30 листопада.