Коронавірусом в Україні вперше заразилися понад 12 тисяч осіб за добу: статистика МОЗ на 14 листопада

Станом на ранок суботи, 14 листопада, в Україні офіційно підтверджено 525 176 випадків коронавірусної інфекції. З них 12 524 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.

Від COVID-19 в країні померли вже 9 508 осіб (+191 за добу), а 238 811 пацієнтів (+4 962 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня. Згідно з рішенням уряду, він буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі три тижні – до 30 листопада.