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8 квітня • оновлено в 22:02
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Коронавірус в Україні атакував молодь: вірусологиня пояснила причини

14.4т
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Вищий відсоток захворюванності на COVID-19 в Україні людей віком 20-55 років пов'язаний з тим, що вони інфікувалися під час подорожей до західних країн, де й спостерігався спалах вірусу.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська вірусологиня Надія Жлобак. За її словами, окрім туристів, вірус в Україну завезли заробітчани, які також належать до вікової групи 20+.

Коронавірус атакував молодь

Коронавірус атакував молодь

"Перші випадки захворювання проявились у тих, хто повернувся з Куршевеля й подібних місць. Вони приїхали інфікованими та, не дотримуючись вимог 14-денного карантину, поширили захворювання серед свого кола. Друга тенденція – більшість із тих, хто захворів на COVID-19 в західних областях України, є заробітчанами і теж належать до вікової групи 20-55 років. Пенсіонери ж за кордон не їздять, діагностику на вірус не проводять, хіба що коли потраплять до лікарні", – уточнила вона.

Жлобак також прокоментувала смерть 35-річного чоловіка від коронавірусу, який, за словами дружини, був повністю здоровим. На її думку, це не схоже на тенденцію, а кожен випадок смерті інфікованих слід аналізувати індивідуально та детально.

"Розумію горе людини, але говорити, чому помер саме цей хлопець, неможливо без обʼєктивних даних про справжній стан його здоровʼя і причини смерті. Але так не може бути, щоб здорова людина (неважливо – молода чи стара) йшла і впала мертвою тільки тому, що в її організм попав коронавірус", – запевнила вірусологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчими місяцями кількість інфікованих коронавірусом у світі почне зменшуватися, але не через карантин, а через "природну хвилю самої епідемії".

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Василенко Любовь
Василенко Любовь
Надо было правильно делать обсервацию, было бы намного меньше заболевших
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