Коронавірусом можна заразитися вдома: чого слід побоюватися

Ірина Кулініч Суспільство 07:47, 6.05.2020 Оновлено: 09:11, 6.05.2020

Коронавірусом можна заразитися в домашніх умовах через їжу та воду, хоча ймовірність досить низька.

Про це попередив вірусолог, доктор медичних наук, професор Анатолій Альштейн у ефірі російського "Пятого канала".

Вчений порекомендував використовувати кип'ячену воду, мити фрукти та овочі й проводити термічну обробку продуктів харчування, щоб звести ризик нанівець.

Коронавірусом можна заразитися вдома: чого слід побоюватися
reporter-ua.com

Спеціаліст водночас підкреслив, що небезпека заразитися коронавірусом у такий спосіб низька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Нідерландів виявили, що коронавірус вражає клітини кишечника та активно там розмножується, а також передається фекально-оральним шляхом.

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