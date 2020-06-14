Супрун розкрила небезпеку куріння кальянів у розпал COVID-19

Куріння кальяну навіть при використанні змінних персональних мундштуків небезпечне в плані передачі COVID-19.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила колишня в.о. міністерки охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона назвала кальян небезпечною розвагою, "нічим не кращою від сигарет".

"У контексті пандемії слід нагадати, що крім герпесу, туберкульозу, гепатиту А та іншого мотлоху через кальян можна ще й захворіти COVID-19...

Одноразові мундштуки, які пропонують у кальянних барах – не більше ніж омана безпеки захисту від інфекції. Але ж є ще трубки і резервуари з водою, де можуть накопичуватися патогени. Навіть якщо їх ретельно дезінфікувати після кожного з гостей бару, курці кальяну "шерять" мікроби з усіма, з ким розкурюють його. Особливо, коли смачно видихають кальянний дим у повітря", – написала Супрун.

Вона нагадала, що в Німеччині було зафіксовано спалах 36 випадків COVID-19, який пов'язують із курінням кальяну в барі.

Крім того, дим кальяну, як і куріння звичайних або електронних сигарет, робить дихальні шляхи більш уразливими до респіраторних інфекцій та погіршує перебіг захворювання.

"На сайті в підтримку Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну рекомендують повністю заборонити використання кальянів у всіх громадських закладах типу кафе, барів, ресторанів без винятків, навіть за умови індивідуального використання мундштуків і шлангів", – зазначила Супрун.

Нагадаємо, раніше Національний інститут здоров'я США заявив, що кальяни є відмінним резервуаром для зберігання і передачі коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Червонограді Львівської області натовп штурмував секонд-хенд, ігноруючи протиепідемічні заходи під час карантину. Багато хто не дотримувався соціальної дистанції, люди періодично штовхали одне одного в черзі, а деякі були навіть без масок.