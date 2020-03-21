Головна Новини
22 березня • оновлено в 00:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Коронавірусом може захворіти 22 млн українців: НАНУ дав тривожний прогноз

7.7т
Читати матеріал російською

При низькому рівні протиепідемічних та профілактичних заходів в Україні коронавірусом ризикує захворіти більше 22 мільйонів осіб.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як передає пресслужба КМДА, з таким прогнозом виступила Національна академія наук України, з огляду на збільшення кількості інфікованих в Києві та інших містах, а також "активні міграційні процеси".

При цьому у відкритому доступі даних прогнозів НАН України немає.

Відзначимо, всього коронавірусом в світі захворіли понад 300 тисяч осіб, з них 32 тисячі були виявлені за 21 березня. Пандемія забрала життя майже 13 тисяч хворих.

Коронавірус атакує Україну

Коронавірус атакує Україну

соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, станом на вечір 21 березня в Україні виявлено 47 хворих коронавірусом. Більше половини з них – в Чернівецькій області.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
19
4
Смішно
2
Цікаво
25
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Столько украинцев не наберется
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Глущенко Александр
Глущенко Александр
Кристина Стефанова, доберем мокшемразями
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги