Коронавірусом може захворіти 22 млн українців: НАНУ дав тривожний прогноз

При низькому рівні протиепідемічних та профілактичних заходів в Україні коронавірусом ризикує захворіти більше 22 мільйонів осіб.

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Як передає пресслужба КМДА, з таким прогнозом виступила Національна академія наук України, з огляду на збільшення кількості інфікованих в Києві та інших містах, а також "активні міграційні процеси".

При цьому у відкритому доступі даних прогнозів НАН України немає.

Відзначимо, всього коронавірусом в світі захворіли понад 300 тисяч осіб, з них 32 тисячі були виявлені за 21 березня. Пандемія забрала життя майже 13 тисяч хворих.

Коронавірус атакує Україну соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, станом на вечір 21 березня в Україні виявлено 47 хворих коронавірусом. Більше половини з них – в Чернівецькій області.

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