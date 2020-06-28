Коронавірус з'явився в ЄС задовго до спалаху в Ухані: вчені зробили нове відкриття

Коронавірус SARS-CoV-2 виявили у зразках стічних вод Барселони, взятих у березні 2019 року. Вчені вважають, що протягом року лікарі там помилково діагностували грип у пацієнтів із COVID-19.

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Про це йдеться в роботі вчених Барселонського університету, опублікованій на порталі medRxiv, передає "Рамблер".

Аналіз засвідчив, що у зразках у період із січня 2018 року до грудня 2019 року присутній генетичний матеріал нового коронавірусу. Це означає, що вірус непомітно циркулював у ЄС кілька місяців до початку епідемії в Ухані.

"SARS-CoV-2 був виявлений в каналізаційних стічних водах Барселони задовго до оголошення першого випадку COVID-19. Це вказує на наявність інфекції серед населення до того, як був зареєстрований перший імпортований випадок", – заявили вчені.

Зазначається, що всі зразки були негативними на наявність геномів SARS-CoV-2, за винятком зразків від 12 березня 2019 року, де рівні SARS-CoV-2 були дуже низькими, але явно позитивними.

"Інфікованим COVID-19 могли помилково поставити діагноз грип при первинній медичній допомозі, що сприяло передачі інфекції", – повідомив Альберт Бош, президент Іспанського товариства вірусологів.

Дослідники дійшли висновку, що вірус зберігається в екскрементах людини, тому регулярні проби стічних вод дозволять контролювати епідеміологічну обстановку. Велика кількість генома коронавірусу присутня в калі, який згодом потрапляє у стічні води.

"У разі Барселони виявлення поширення SARS-CoV-2 за місяць дозволило б покращити нашу реакцію на пандемію", – додав Альберт Бош.

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