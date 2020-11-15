Вчені розповіли про ліки, які знижують смертність від коронавірусу

Ліки від ревматоїдного артриту барицитиніб, які продаються, зокрема, під торговою маркою Olumiant, на дві третини знижують рівень смертності серед госпіталізованих із COVID-19.

До такого висновку прийшли європейські вчені на чолі з Каролинским інститутом Швеції, передає Daily Mail.

Як зазначили журналісти, це дослідження "вселяє надію на порятунок найбільш вразливих", тобто людей похилого віку.

Щоденне вживання цих таблеток знижує смертність на 71% серед осіб із помірними або тяжкими захворюваннями, повідомляється в звіті вчених.

Відомо, що барицитиніб – це відносно новий препарат від артриту, який з'явився у продажу всього три роки тому.

Ліки також перевірила лондонська компанія BenevolentAI, яка досліджувала тисячі наявних препаратів на предмет впливу на коронавірус за допомогою ШІ.

Програма штучного інтелекту встановила, що баріцітініб "знизить здатність вірусу інфікувати клітини легенів".

Тепер це підтвердили експериментально, досліджуючи показники інфікованих пацієнтів з пневмонією в двох лікарнях Італії та Іспанії.

Як писав OBOZREVATEL, раніше медики виявили у коронавірусу ще один тривожний симптом – скелетно-м'язовий біль з іншими механізмами, ніж у разі міалгії (болі в суглобах).