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20 березня • оновлено в 06:18
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Коронавірус зміцнює позиції в Україні та світі: дані на 20 березня. Постійно оновлюється

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Коронавірус в Україні продовжив набирати обертів – захворіли вже 26 осіб у різних областях і 3 із них померли. У світі найтривожніша ситуація в Італії – там заразилися понад 41 тисячі осіб.

Ряд країн пішли на екстрені заходи, ввівши надзвичайний стан або закривши кордони. Відокремився від світу на 30 днів і Європейський Союз. Карантин в Україні ввели до 3 квітня, призупинивши поїздки між містами і виїзд в інші країни.

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Коронавірус зміцнює позиції в Україні та світі: дані на 20 березня

Коронавірус зміцнює позиції в Україні та світі: дані на 20 березня

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Дані МОЗ за 20 березня

Дані МОЗ за 20 березня

Що потрібно знати про атаку коронавірусу

  • Пандемія забрала вже понад 10 тис. життів, всього в світі захворіли понад 245 тис. осіб.

  • Більше 88 тис. осіб у всьому світі вже вилікувалися від захворювання.

  • В Італії знову побитий антирекорд – за добу заразилися 5 322 особи і 427 – померли. Всього жертв більше, ніж в Італії.

  • У США за два дні число число хворих різко подвоїлася до 13 тисяч.

  • В Китаї ж вірус їзатих – вперше з грудня в місті Ухань не виявлено нових хворих.

Коронавірус зміцнює позиції: дані на 20 березня. Постійно оновлюється
Коронавірус зміцнює позиції: дані на 20 березня. Постійно оновлюється

1:37 – Стали відомі нові деталі про 56-річну жертву коронавиірусу з Івано-Франківська. Жінка працювала до останнього і з багатьма контактувала.

00:46 – Лікарка-інфекціоністка, членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню короновірусу Ольга Голубовська визнала, що хворих коронавірусом в Україні більше, ніж оголошують офіційно.

00:40 – У Національній академії наук України заявили, що до випуску готова тест-система, розроблена українськими вченими для діагностики вірусу.

00:30 – В Ізраїлі ввели надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавируса. Людям заборонили покидати свої будинки, крім виняткових випадків.

00:02 – Заражений коронавірусів COVID-19 чоловік із Житомира розповів, що зараз перебуває в інфекційному відділенні лікарні під цілодобовою охороною. Він поскаржився на умови в лікарні.

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Автор
Ірина Кулініч
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Почему нет России? Санька Скотник и Валерка Соловей уже не в авторитете?
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
А що означає "вилікувались"? ...
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