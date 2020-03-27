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27 березня • оновлено в 13:55
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Коронавірус здує: лікар-інфекціоніст спрогнозував спад епідемії в Україні навесні

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З приходом весняної вітряної погоди в Україні може знизитися рівень захворюваності на коронавірус.

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Адже це сприятиме зменшенню кількості вірусів на поверхнях, де вони можуть існувати, заявив лікар-інфекціоніст Роман Малинка в ефірі телеканалу "Україна 24".

Коронавірус

Коронавірус

Delo.ua

"Я думаю, що дійсно, коли вітер трішечки сильніший, протяги, то вірусне навантаження на якийсь квадратний метр зменшується. Постійна циркуляція свіжого повітря, і від цього вірус трохи слабшає, його менше. За рахунок цього захворюваність також може бути менша", – сказав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше біолог із США заявила, що пандемію коронавірусу може зупинити тільки вакцина або "біологічне диво".

  • А директор Гарвардського глобального інституту охорони здоров'я Ашиш Джа вважає, що пандемія коронавірусу COVID-19 у світі може закінчитися за 12-18 місяців. Повністю ж побороти інфекцію можна буде лише після того, як з'явиться вакцина.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Надо в щенесдохле слова изменить на "сгинет этот вирус как роса на солнце"
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