Головлікар медцентру: коронавірус викликає хвороби на 10 років раніше й виснажує організм, як хімія

Перенесений коронавірус може пришвидшити хворобливі процеси в організмі людини, які могли би вистрелити років через 10. COVID-19 запускає системне запалення, виснажує організм і дає збій. Зараз у рази важчі пацієнти, ніж були раніше.

Як правильно відновитися після хвороби, чого категорично не можна робити і хто тепер у групі ризику – в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.

– Чимало людей після перенесеного коронавірусу скаржиться на несприйняття деяких продуктів, особливо м'ясних. У чому проблема?

– Нюх зникає через зміни в центрально-нервовій системі. Можливо, зі смаком та сама історія. Справді, їжа декому стає схожа на солому, нічого не відчувається. Залишкові явища після сильного запалення легень можуть спостерігатися до місяця. А їхня робота відображується на загальному стані людини. Пневмонію за 3-5 днів ще ніхто не вилікував. У середньому цей процес займає 2-3 тижні.

– Ви написали, що тепер у зоні ризику астматики та алергіки.

– Помітив таку тенденцію. Маю пацієнта з високим рівнем імуноглобуліну Ig-E (його підвищення в організмі свідчить про алергічні реакції. – Ред.) – 1200 (норма 0-100. – Ред). У 43 роки має 80% ураження легень. До того ж у нього був відносно стабільний стан, без сильних гарячок, лікувався вдома, ніби все добре. Але зробив КТ десь на дев’ятий-десятий день, а там 80% ураження. Якщо аналіз на імуноглобулін Ig-E у пацієнта зашкалює – розуміємо, що це група ризику.

Друга група – люди із метаболічним синдромом, які мають порушений обмін речовин. Простіше кажучи, це – надлишок ваги, порушення обміну холестерину з атеросклерозом. А це подагра, цукровий діабет або схильність до стрибків цукру.

– Чимало пацієнтів скаржиться, що перенесений COVID-19 потягнув за собою серцеві ускладнення.

– Він може спровокувати проблему, яка, можливо, вистрелила би через років 5-10. В одного пацієнта, 50 років, коронавірус створив коронарит (запалення стінок вінцевих артерій серця. – Ред). Зробили стентування одної артерії і замінили клапан. Хоча він сам лікар, веде здоровий спосіб життя й досить добре харчується.

Загалом коронавірус запускає системне запалення, виснажує організм і дає збій, який вискакує згодом. У кого була початкова ниркова недостатність – вона перейде в гіршу, хто мав проблеми з печінкою – вони погіршаться, з гіпертонією – збільшиться ризик інсульту. Коронавірус збільшує ризики всього.

– Цікавою є тенденція, коли в колективах чи сім'ях хворіють двоє-троє, а решта не заражається. Чому так?

– Досі не зрозуміло, як усе відбувається. В мене особисто теж я захворів, діти в легкій формі, а от дружина не заразилась. Через кілька місяців у мене і в дітей були антитіла, а в неї не було. Ще через місяць захворіли її батьки, і дружина заразилася вже від них із класикою всіх симптомів, зокрема й зі зміною смаку. Теж не зрозуміло, чому так.

Друга тенденція – зараз у рази важчі пацієнти, ніж були раніше. У багатьох коронавірус переноситься у важкій формі.

– До речі, безсимптомні пацієнти існують?

– Симптоми завжди є. Це закладеність носа, температура 37,2, кашель, сильна втома, головний біль. У молоді коронавірус і справді може мати легший перебіг. А от старші, навіть після 30-35 років, відчують його хоча би на рівні ГРВІ.

– Кількість хворих в Україні росте, але смертність не така вже й висока, якщо порівняти її із весняним сценарієм в Італії.

– Більш-менш навчились лікувати. Грип як зазвичай лікували – спершу легкий антибіотик два-три дні, не допомагає – дають складніший. Зараз за важкого стану відразу дають потужний антибіотик. До речі, ми колись його призначали у разі простатиту. Ще одна штука, пацієнти, які до коронавірусу мали запалення шлунка, дванадцятипалої, цими потужними антибіотиками, найімовірніше, за десять днів пролікували цю бактерію. У них може стабілізуватися кислотність, покращення стану можуть отримати ті, хто мав синдром подразненого кишківника.

– Коли можна повертатися до звичного способу життя? Спортзали, басейни, інша фізична активність?

– "Зожникам", хто любить бігати, плавати, у перший місяць я би порадив сидіти вдома. Пояснюю пацієнтам: уявіть собі, що ви пройшли курс хіміотерапії. Ось такий стан після перенесеного коронавірусу. У нас у Львові була трагедія: дівчина 19 років після COVID-19 пішла в спортзал, дала навантаження, отримала 40 температуру, менінгіт і померла. Мама – кардіолог, тато – судинний хірург.

Тому я би порадив людям, які вели активний фізичний спосіб життя, місяць посидіти на відновленні, добре харчуватися й не виснажувати організм. Вітаміни важливі, але це не є панацея. Вони лише каталізують обмінні процеси в організмі.

Якщо приймати забагато вітаміну С – можуть активізуватися камінці в нирках. А як маєте гастродуоденіт (запалення слизової оболонки шлунка, що переходить на слизові оболонки дванадцятипалої кишки. – Ред.) чи ентероколіт (одночасне запалення тонкої і товстої кишки. – Ред.), то скільки би ви вітамінів не випили, вони не будуть настільки ефективні.