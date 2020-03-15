Коронавірус запідозрили в шести областях України: свіжі дані

В Україні, станом на ранок 15 березня, коронавірус запідозрили вже у шести областях. Водночас очевидці до списку таких пацієнтів віднесли навіть колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, якого помітили в медичній масці й у знесиленому стані біля київської клініки "Борис".

Оперативну ж інформацію про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території нашої країни повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Коронавірус запідозрили в шести областях України

Скільки людей в Україні захворіли на коронавірус

Нині в Україні зареєстровано три лабораторно підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Зокрема, два у Чернівецькій області та один у Житомирській, який став летальним.

Скільки підозр на коронавірус нині в Україні

Зазначається, що всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 79 повідомлень про підозру на COVID-19: 3 випадки підтверджено лабораторно, 64 – негативні, тобто коронавірусу немає.

Протягом дня 14 березня до Центру надійшло 12 повідомлень про підозру на наявність у пацієнтів COVID-19. Зокрема, по одній із Черкаської, Волинської, Київської і Тернопільської областей, три – із Рівненщини та 5 із Чернівецької області.

Водночас із початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала приблизно 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію.

Тоді як у світі зареєстровано 156 400 випадків захворювання COVID-19, із них 73 968 (47,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 75 405 випадків у 134 країнах, територіях чи регіонах.

СМС від МОЗ

Що робити, якщо у вас з'явилися симптоми коронавірусу

За наявності підозри на COVID-2019 необхідно викликати швидку допомогу й ізолювати себе від оточуючих. Якщо ви стали свідком зловживанням з боку медиків, зверніться на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я по телефону 0-800-505-201.

У зв'язку з імовірністю поширення COVID-19 МОЗ України рекомендує:

за можливості залишатися вдома;

мити/дезинфікувати руки і обмежити контакти;

у випадку поганого самопочуття – звернутися до лікаря.

"Рекомендується утриматися від поїздок за кордон. Транспорт усередині країни працює в штатному режимі. Укрпошта доставляє пенсії та грошові виплати за звичайним графіком", – йдеться у повідомленні МОЗ, які нині надходять українцям в СМС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заходи з протидії коронавірусу COVID-2019 в Україні можуть стати ще жорсткішими у зв'язку з поширенням захворювання. У найближчі дні лікарні і аптеки країни забезпечать масками і антисептиками, а спекулянтів каратимуть.

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