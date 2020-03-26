На Чернігівщині зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом

У Борзнянському районі Чернігівської області зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.

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Зокрема, чоловіка з ознаками вірусної пневмонії госпіталізували до місцевої лікарні. Водночас експрес-тест показав позитивний результат на наявність COVID-19, повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Пацієнт поміщений до окремого боксу інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ. Перебуває під постійним наглядом лікарів, які діють відповідно до протоколів МОЗ", – йдеться у повідомленні.

На Чернігівщині перший пацієнт із коронавірусом

В ОДА запевнили, що лікарня забезпечена необхідною кількістю засобів захисту лікарів та засобами для дезінфекції. А для підтвердження або спростування діагнозу матеріали були направлені на ПЛР-тестування до референс-лабораторії. Результати будуть повідомлені пізніше.

Також зазначається, що нині встановлюються контакти хворого для поміщення їх на 14-денну самоізоляцію.

"В області у режимі 24/7 працює Чернігівська ОДА, всі служби, які відповідають за життя та здоров’я громадян. У 15 інфекційних відділеннях наявні 200 ліжок, працюють 32 лікаря-інфекціоніста та 160 середніх медичних працівників. Інші відділення центральних районних лікарень, крім інфекційних, будуть додатково розгортатися у разі потреби. Також у лікарнях області наявні апарати ШВЛ – 136, наркозно-дихальні апарати – 71", – перерахував готовність області до боротьби з коронавірусом голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

Він звернувся до жителів із вимогою дотримуватися карантину та простих правил гігієни. А також користуватися лише офіційними джерелами інформації щодо наявності на Чернігівщині випадків зараження COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на 10:00 четверга, 26 березня, були 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 43 нові випадки.

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