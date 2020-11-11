У Полтаві від коронавірусу помер військовий лікар

Ексвійськовий 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, полтавський лікар Віталій Нетребовський помер через COVID-19.

Про це повідомила пресслужба бригади на своїй сторінці у Facebook. Він зарекомендував себе як чудовий професіонал та допоміг багатьом бійцям на передовій.

"Багато із тих, хто служить у нашій бригаді, згадують його дуже добропорядною та щирою людиною", – говориться в повідомленні.

Помер Віталій від ускладнень, пов’язаних із коронавірусною інфекцією.

"...Але до самого кінця допомагав хворим і боровся за кожне життя, як свого часу робив на передовій", – наголосили його побратими, висловивши щирі співчуття родині лікаря.

Віталій Нетребовський помер через коронавірус Facebook 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Віталій Нетребовський помер через коронавірус Facebook 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Віталій Нетребовський помер через коронавірус Facebook 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Віталій Нетребовський помер через коронавірус Facebook 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Дніпрі від ускладнень, викликаних коронавірусом (COVID-19), у віці 59 років помер головний лікар міської дитячої клінічної лікарні №6 Віктор Слатвіцький. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко додав, що головлікар помер 9 листопада, він лікувався вдома і пізно звернувся за госпіталізацією.