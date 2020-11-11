У Полтаві від коронавірусу помер військовий лікар

Ексвійськовий 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, полтавський лікар Віталій Нетребовський помер через COVID-19.

Про це повідомила пресслужба бригади на своїй сторінці у Facebook. Він зарекомендував себе як чудовий професіонал та допоміг багатьом бійцям на передовій.

"Багато із тих, хто служить у нашій бригаді, згадують його дуже добропорядною та щирою людиною", – говориться в повідомленні.

Помер Віталій від ускладнень, пов’язаних із коронавірусною інфекцією.

"...Але до самого кінця допомагав хворим і боровся за кожне життя, як свого часу робив на передовій", – наголосили його побратими, висловивши щирі співчуття родині лікаря.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Дніпрі від ускладнень, викликаних коронавірусом (COVID-19), у віці 59 років помер головний лікар міської дитячої клінічної лікарні №6 Віктор Слатвіцький. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко додав, що головлікар помер 9 листопада, він лікувався вдома і пізно звернувся за госпіталізацією.