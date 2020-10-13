Коронавірус забрав життя головлікарки районної лікарні на Вінниччині. Фото

У Вінницькій області від коронавируса 13 жовтня померла головлікарка Томашпільської районної лікарні Олена Міронишина-Краківська.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook народна депутатка Лариса Білозір, у жінки були хронічні захворювання, зокрема – астма (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Кращі медики на передовій боротьби вмирають від COVID-19. Гинуть лікарі, ті, що в масках, рятуючи тих, хто без. Сьогодні не стало неймовірної жінки, професійної, ефективної, головної лікарки Томашпільської районної лікарні Олени Мірошининої-Краківської", – написала вона.

Нардепка уточнила, що у головлікарки були хронічні захворювання, але не дивлячись на це вона продовжувала роботу.

"У неї було все чітко в лікарні, сама подавала приклад. Дві маски, захист, рукавички. Медперсонал у неї був забезпечений і захищений. Але сама не убереглася, мала хронічні хвороби, астму, і, незважаючи на це, не боялася – працювала і служила людям", – підкреслила Білозір.

У Вінницькій області від коронавируса померла головлікарка Facebook Лариси Білозір

У Олени Міронишиної-Краківської були хронічні захворювання. Facebook Лариси Білозір

Facebook Лариси Білозір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від COVID-19 8 жовтня помер лікар-анестезіолог-реаніматолог Тернопільській центральній районній лікарні Олег Петренко. Чоловікові було 66 років.