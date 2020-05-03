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3 травня • оновлено в 23:17
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Коронавірус із новою силою вдарив по світу та Україні: статистика на 3 травня. Постійно оновлюється

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Станом на 3 травня коронавірусом у світі заразилися 3,521 мільйона осіб. Тільки за останню добу було зафіксовано 83 257 нових випадків COVID-19.

В Україні зафіксовано 11 913 випадків зараження. Найбільша кількість хворих спостерігається в Чернівецькій області – 1818, Києві – 1511 та Івано-Франківській області – 965.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус із новою силою вдарив по світу та Україні: статистика на 3 травня. Постійно оновлюється
Коронавірус із новою силою вдарив по світу та Україні: статистика на 3 травня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 11 913 осіб. Померли 288 людей, одужали – 1547.

  • По всьому світу померли вже більше 247 тисяч осіб. Кількість заражених перевищила 3,5 млн.

  • Понад 1,1 млн пацієнтів на планеті побороли хворобу й одужали.

Коронавірус із новою силою вдарив по світу та Україні: статистика на 3 травня. Постійно оновлюється
Коронавірус із новою силою вдарив по світу та Україні: статистика на 3 травня. Постійно оновлюється
Коронавірус із новою силою вдарив по світу та Україні: статистика на 3 травня. Постійно оновлюється

Головне за 3 травня:

22:50 – Виконавчий директор програми з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Майк Райан сказав, коли COVID-19 перестане бути загрозою для світу.

22:36 – Незважаючи на рекордну статистику смертей від коронавірусної інфекції, жителі Нью-Йорка порушують карантин.

22:25 – Аеропорт Відня за €190 тестуватиме на коронавірус усіх, хто в'їжджає і хоче уникнути обов'язкового двотижневого карантину.

22:07 – Мережі гіпермаркетів "Епіцентр", яка не зупинила торгівлю в карантин, заборонили продавати будматеріали. Тепер там можна буде купити лише товари першої необхідності.

21:54 – На вулицях Черкас, де мер вирішив скасувати карантин всупереч постанові Кабміну, помітили військову техніку.

Напередодні депутат Черкаської міської ради Олександр Згіблов заявив, що передчасне пом'якшення карантину в місті необхідно місцевій владі, і найперше меру Анатолію Бондаренку, щоб "заробляти та красти".

21:30 – Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що не може скасувати військовий парад до 9 травня. За це його розкритикували в РФ.

Так, провідний науковий співробітник російського центру епідеміології і мікробіології Віктор Ларичев назвав рішення незважаючи ні на що провести ходу "балом під час чуми".

20:42 – Число померлих від коронавірусу в Великобританії за добу збільшилося на 315, загальна кількість жертв COVID-19 склала 28 446. За день виявили 4339 випадків COVID-19 (всього 186 599).

20:37 – У Росії був зафіксований антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – за добу в країні підтвердили +10 633 діагнозів. Крім того, Національна гвардія РФ пустила в небо вертольоти та безпілотники, щоб посилити контроль за дотриманням карантину.

Міноборони РФ відзвітувало, що коронавірус підтверджений у понад 3 тисяч російських військових, курсантів, вихованців і цивільних фахівців.

20:09 – Із початку пандемії із 30 тисяч підприємств в сфері громадського харчування в Україні 12 тисяч були повністю ліквідовані як суб'єкти господарської діяльності.

19:40 – На початку травня ряд країн Європи розпочав підготовку послаблення карантинних заходів. Так, Італія, Польща та Угорщина готуються до відкриття парків і ресторанів з 4 травня, а Німеччина починає відкривати деякі школи вже на наступному тижні.

19:37 – Вашингтон має достатню кількість доказів того, що COVID-19 почав поширюватися по світу з лабораторії в місті Ухань (Китай), заявив держсекретар США Майкл Помпео.

19:30 – За даними ВООЗ, число заражень в світі нараховує 3 349 786 (+82 763 за добу), померли 238 628 осіб (+8 657).

17:36 – У Києві мешканці масово вийшли на вулиці. Зокрема, безліч пішоходів було помічено на Парковому мосту на Труханів острів.

17:03 – Юрист Деніел Ульфельдер влаштовує незвичні акції протесту на пляжах Флориди (США), які незважаючи на пандемію вже відкриті владою. Чоловік приходить на багатолюдні узбережжя в костюмі смерті з косою.

16:24 – В Іспанії зафіксований найнижчий показник смертності від коронавірусу з 18 березня – 164 летальних випадки. Статистика показує, що пандемія йде на спад.

16:08 – Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що карантин не може тривати до останнього вилікуваного від коронавірусу.

14:25 – На Рівненщині через спалах коронавірусу "закрили" село Познань, ідеться на сайті Рівненської ОДА. Там встановили контрольно-пропускний пункт і обмежили пересування по населеному пункту. Наразі в селі захворіли шість осіб.

Коронавірус із новою силою вдарив по світу та Україні: статистика на 3 травня. Постійно оновлюється

rv.gov.ua

14:15 – У Міністерстві закордонних справ України заявили, що в Швеції помер український громадянин, у якого був підтверджений діагноз коронавірус.

13:58 – У Франції режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу буде продовжений на два місяці – до 24 липня. Про це повідомив міністр солідарності та охорони здоров'я Франції Олів'є Вірана.

12:54 – У Франції зафіксували найнижчу кількість смертей від коронавірусу протягом п'яти тижнів, повідомляє DW. За останню добу в країні померли 166 осіб. Також відзначається зменшення кількості госпіталізованих, наразі в лікарнях перебувають 25 827 осіб.

12:47 – У США наблизилися до створення вакцини від коронавірусу. Протягом наступних двох тижнів 14 вакцин пройдуть тестування, у результаті якого відберуть шість-вісім фінальних зразків. У підсумку повинні залишитися три або чотири ефективні вакцини. Їх планують використовувати на початку наступного року.

12:11 – Кількість заражених коронавірусом у Росії за добу вперше перевищила 10 тисяч. Так, 2 травня захворювання зафіксували у 10 633 осіб, із них 50,3% не мали симптомів. За добу померли 58 осіб.

Від початку епідемії кількість заражених досягла 134 687 випадків, від COVID-19 померли 1 280 пацієнтів.

12:02 – За останню добу в Донецькій і Луганській областях не зафіксували нових випадків зараження коронавірусом.

11:54 – 2 травня Одеська область вийшла в лідери з поширення коронавірусу в Україні: за добу зареєстровано 80 нових випадків COVID-19.

11:20 – Згідно з даними розвідувального союзу "П'ять очей" (США, Австралія, Канада, Великобританія і Нова Зеландія), уряд Китаю навмисно приховував і знищував дані про спалах COVID-19 у країні.

10:12 – У Франції вперше кішка заразилася коронавірусом COVID-19. Ймовірно, вона підхопила захворювання від свого господаря.

9:55 – З 4 травня в Іспанії вводиться обов'язковий масковий режим у транспорті. Людей будуть безкоштовно постачати масками.

9:50 – Станом на ранок неділі, 3 травня, в Україні офіційно підтвердили 11 913 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, із них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужали. Тільки за останню добу в країні виявлено 502 нових заражених.

Коронавірус із новою силою вдарив по світу та Україні: статистика на 3 травня. Постійно оновлюється

8:56 – З 4 травня влада Італії знімає обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19. Місцеві жителі зможуть гуляти в парках, зустрічатися з рідними, але при цьому обов'язково дотримуватися дистанції і носити медичні маски.

8:06 – За кордоном за станом на 2 травня від коронавірусу загинуло восьмеро українців. Від COVID-19 лікується 160 осіб, 50 громадян України вже одужали.

7:20 – Станом на ранок 3 травня у Великій Британії від коронавірусу загинули 28 131 чоловік. Так, число жертв в Італії і Великобританії майже зрівнялося. Там зареєстровано 28 710 смертей.

7:07 – Влада Китаю стверджує, що протягом п'яти днів не фіксувала жодної смерті від коронавірусу, повідомляє CNN. Відзначається, що 2 травня в країні COVID-19 заразились двоє людей. Один з випадків був привезений з-за кордону.

6:21 – Жителі поселення Ногір в Північній Осетії (РФ) спалили вежу стільникового зв'язку в зв'язку з побоюванням можливого введення мережі п'ятого покоління 5G. Прихильники теорії змови вважають, що пандемія COVID-19 несправжня. Вона нібито вигадана, щоб загнати людей в резервації, поставити антени 5G, опромінити і чипувати.

6:00 – Живі вакцини від туберкульозу і навіть поліомієліту можуть давати неспецифічний захисний ефект від коронавірусу, завдяки стимуляції вродженого імунітету.

4:00 – Лікар пояснила небезпеку зараження COVID-19 на дитячому майданчику.

2:50 – Пандемія коронавірусу COVID-19 зіпсувала всі плани президента Росії Володимира Путіна і підкосила його рейтинг.

1:26 – МОЗ нагадав українцям правила виклику швидкої допомоги при підозрах на COVID-19.

1:11 – Перший заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко повідомив про виявлення у нього коронавірусної інфекції. Він лікується вдома. За словами чоловіка, самопочуття у нього "нормальний, настрій бойовий".

1:05 – Російський режисер Микита Михалков вважає, що мільярдер Білл Гейтс нібито має намір чипувати всіх людей планети, пояснюючи це пандемією.

00:42 – Президент Білорусі Олександр Лукашенко добре себе почуває і до сих пір не здавав тести на COVID-19, заявила його прессекретар.

00:39 – На Житомирщині лабораторно підтвердили 30 нових випадків зараження. Коронавірусну інфекцію виявили в Коростені (16 осіб), Житомирі (11 осіб), Бердичеві (2 людини), Житомирському районі (1 людина). Таким чином, в області вже 423 зареєстрованих діагнозу COVID-19.

00:23 – У Чернівецькій області за добу діагностували 73 нових заражень коронавірусом, 31 з них – в Чернівцях (всього в регіоні – 1818). Було проведено 376 ПЛР-досліджень в день, 41 людину госпіталізовано. Хворобу побороли ще 9 пацієнтів.

00:18 – У Великобританії кількість померлих від COVID-19 перевищила 28 тис. осіб (+621 за день). За кількістю летальних випадків країна посіла третє місце в світі.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
нэ пэрэймайтэсь,воно попустыть.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
ишо ,опять,?еще не все порешали видать.
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Суспільство

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