КПВВ не зупинять коронавірус з Донбасу – Тука

Контроль, який планують здійснювати на КПВВ уздовж лінії розмежування на Донбасі, не може гарантувати нерозповсюдження коронавірусу.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. "Я не є медиком, але знаю, що вимірювання температури – це фікція, це не про що. Адже, за даними ВООЗ, близько 80% людей на земній кулі переносять коронавірус без зовнішніх ознак", – зауважив він.

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"Проводити тести прямо на КПВВ – це теж маячня. Тому я не бачу, яким чином можна посилити контроль за наявністю цієї хвороби у людей, які перетинають лінію розмежування", – заявив Тука.

Разом з тим він підкреслив, що обмежувальні заходи, які діяли на КПВВ до ослаблення карантину, були невиправдано жорсткими.

"Люди, які потрапили на окуповану територію навідати родичів або батьків, не мали можливості повернутися. І навпаки – люди, які виїхали з окупованої території на 2-3 дні на підконтрольну територію, не могли повернутися в ту ж Авдіївку або в Донецьк. Це абсолютно ненормальна ситуація", – сказав Тука.

Нагадаємо, на лінії розмежування на Донбасі готують до відновлення роботи КПВВ. Відкриття заплановано на 10 червня.

При цьому, глава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай вважає, що процес відкриття КПВВ "Станиця Луганська" слід трохи відкласти в зв'язку з великою кількістю випадків захворювання COVID-19 на непідконтрольною території області.

Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, Гайдай зустрівся з заступником представника Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Ноель Калхун, в ході зустрічі обговорювалося відкриття пункту пропуску.

"Єдиним винятком є 350 дітей з непідконтрольної території, які будуть здавати у нас ЗНО. Дітям буде зроблений аналіз і температурний скринінг", - підкреслив голова ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 29 травня 66 пунктів пропуску на державному кордоні відновили роботу.

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