Коронавірус узявся за Харків: статистика різко рвонула

У Харківській області на ранок 15 квітня різко збільшилася кількість хворих на коронавірус COVID-19 – на 11 осіб порівняно з минулим днем.

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Як повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook, станом на 9-ту ранку 15 квітня кількість хворих у регіоні складає 25 осіб. При цьому ще вчора, 14 квітня, лабораторно підтверджених випадків COVID-19 було 14.

Зазначимо, за минулу добу в країні виявили 392 нові випадки зараження вірусом – всього на ранок 15 квітня в Україні діагноз "коронавірус" встановлено 3764 особам: 108 померли, 143 вилікувалися.

Найбільше заражених коронавірусом медики нарахували у Києві, а також у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Як повідомляв глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов, за добу захворюваність коронавірусом в Україні зросла на 11%, що є антирекордом. У зв'язку з цим говорити про відмову від карантину поки передчасно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський зазначив, що, аналізуючи статистику хворих в Україні, останніми днями можна відзначити певну стабілізацію. Також він попередив, що пік епідемії в Україні настане у 20-х числах квітня.