Коронавірус вразив ще понад 4,7 тис. українців за добу: статистика МОЗ на 11 жовтня

Станом на ранок неділі, 11 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 261 304 випадки коронавірусної інфекції. З них 4768 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли 4972 особи (+85 за добу), а 113 507 пацієнтів (+937) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових заражень зафіксовано в Харківській області – 593, місті Київ – 502, Хмельницькій області – 328, Житомирській – 302, Рівненській – 234, Сумській – 229 і Тернопільській – 208.

Нагадаємо, що інформація щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 жовтня до українських лікарень було госпіталізовано ще 990 інфікованих коронавірусом, що стало рекордом за весь час пандемії в країні. Також було встановлено рекорд за кількістю смертей від COVID-19 за добу – 108.

Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська припустила, що ситуація із захворюваністю на коронавірус та інші гострі респіраторні захворювання в Україні погіршуватимуться, тому до цього мають бути готові як лікарні, так і лабораторії.

МОЗ показало завантаженість лікарень через коронавірус– у чотирьох областях України хворими на COVID-19 уже зайнято понад 70% ліжок.