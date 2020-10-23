Коронавірус вразив понад 7,5 тис. українців за добу: статистика МОЗ на 23 жовтня

Марина Ліснічук Суспільство 08:50, 23.10.2020 Оновлено: 10:01, 23.10.2020

Станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 330 396 випадків коронавірусної інфекції. Із них 7517 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом.

Від COVID-19 у країні померли 6164 особи (+121 за добу), а 137 578 пацієнтів (+2680) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО інформацію на брифінгу озвучив і глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Найбільше нових випадків минулої доби зафіксовано в Харківській області – 693, Києві – 635, в Одеській області – 571, Хмельницькій – 471, Житомирській – 426, Львівській – 378.

На сьогодні коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область – 8923 випадки;

  • Волинська область – 11 792 випадки;

  • Дніпропетровська область – 12 380 випадків;

  • Донецька область – 8160 випадків;

  • Житомирська область – 11 264 випадки;

  • Закарпатська область – 12 541 випадок;

  • Запорізька область – 7495 випадків;

  • Івано-Франківська область – 17 705 випадків;

  • Кіровоградська область – 1858 випадків;

  • м. Київ – 33 135 випадків;

  • Київська область – 13 958 випадків;

  • Львівська область – 26 399 випадків;

  • Луганська область – 2985 випадків;

  • Миколаївська область – 6602 випадки;

  • Одеська область – 21 128 випадків;

  • Полтавська область – 7532 випадки;

  • Рівненська область – 16 985 випадків;

  • Сумська область – 9888 випадків;

  • Тернопільська область – 18 613 випадків;

  • Харківська область – 31 592 випадки;

  • Херсонська область – 2951 випадок;

  • Хмельницька область – 12 413 випадків;

  • Чернівецька область – 18 811 випадків;

  • Черкаська область – 7704 випадки;

  • Чернігівська область – 7582 випадки.

Україна встановила рекорд за кількістю нових випадків COVID-19 за добу
МОЗ

Нагадаємо, що інформація щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутня.

СНБО

За даними МОЗ, загалом в Україні проведено 2 950 463 тестування методом ПЛР на виявлення коронавірусу. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 жовтня до Центру надійшло 8050 повідомлень про підозру на COVID-19, а з початку року зареєстровано 402 007 таких повідомлень.

Карта поширення коронавірусу в Україні
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун в Україні можливий за 15 000 випадків коронавірусу на добу.

  • Раніше в Україні два інститути виграли державні гранти на створення власної вакцини від коронавірусної хвороби. У Національній академії наук заявили, що одночасно планують почати роботу одразу над декількома типами прототипів вакцин.

  • Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що, за прогнозами, вакцина від коронавірусу в Україні для масового використання з'явиться в березні 2021.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що клінічну фазу розробки української вакцини від COVID-19 профінансує держава.

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