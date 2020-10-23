Коронавірус вразив понад 7,5 тис. українців за добу: статистика МОЗ на 23 жовтня
Станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 330 396 випадків коронавірусної інфекції. Із них 7517 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом.
Від COVID-19 у країні померли 6164 особи (+121 за добу), а 137 578 пацієнтів (+2680) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО інформацію на брифінгу озвучив і глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Найбільше нових випадків минулої доби зафіксовано в Харківській області – 693, Києві – 635, в Одеській області – 571, Хмельницькій – 471, Житомирській – 426, Львівській – 378.
На сьогодні коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область – 8923 випадки;
Волинська область – 11 792 випадки;
Дніпропетровська область – 12 380 випадків;
Донецька область – 8160 випадків;
Житомирська область – 11 264 випадки;
Закарпатська область – 12 541 випадок;
Запорізька область – 7495 випадків;
Івано-Франківська область – 17 705 випадків;
Кіровоградська область – 1858 випадків;
м. Київ – 33 135 випадків;
Київська область – 13 958 випадків;
Львівська область – 26 399 випадків;
Луганська область – 2985 випадків;
Миколаївська область – 6602 випадки;
Одеська область – 21 128 випадків;
Полтавська область – 7532 випадки;
Рівненська область – 16 985 випадків;
Сумська область – 9888 випадків;
Тернопільська область – 18 613 випадків;
Харківська область – 31 592 випадки;
Херсонська область – 2951 випадок;
Хмельницька область – 12 413 випадків;
Чернівецька область – 18 811 випадків;
Черкаська область – 7704 випадки;
Чернігівська область – 7582 випадки.
Нагадаємо, що інформація щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутня.
За даними МОЗ, загалом в Україні проведено 2 950 463 тестування методом ПЛР на виявлення коронавірусу. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 жовтня до Центру надійшло 8050 повідомлень про підозру на COVID-19, а з початку року зареєстровано 402 007 таких повідомлень.
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