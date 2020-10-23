Коронавірус вразив понад 7,5 тис. українців за добу: статистика МОЗ на 23 жовтня
Найбільше випадків інфікування зафіксовано на Харківщині – майже 700
121 пацієнт із COVID-19 помер за минулу добу в країні
Водночас подолати хворобу змогли більше 2,6 тисячі українців
Станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 330 396 випадків коронавірусної інфекції. Із них 7517 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом.
Від COVID-19 у країні померли 6164 особи (+121 за добу), а 137 578 пацієнтів (+2680) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.
Найбільше нових випадків минулої доби зафіксовано в Харківській області – 693, Києві – 635, в Одеській області – 571, Хмельницькій – 471, Житомирській – 426, Львівській – 378.
Нагадаємо, що інформація щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун в Україні можливий за 15 000 випадків коронавірусу на добу.
Раніше в Україні два інститути виграли державні гранти на створення власної вакцини від коронавірусної хвороби. У Національній академії наук заявили, що одночасно планують почати роботу одразу над декількома типами прототипів вакцин.
Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що, за прогнозами, вакцина від коронавірусу в Україні для масового використання з'явиться в березні 2021.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що клінічну фазу розробки української вакцини від COVID-19 профінансує держава.