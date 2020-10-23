Коронавірус вразив понад 7,5 тис. українців за добу: статистика МОЗ на 23 жовтня

Станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 330 396 випадків коронавірусної інфекції. Із них 7517 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом.

Від COVID-19 у країні померли 6164 особи (+121 за добу), а 137 578 пацієнтів (+2680) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових випадків минулої доби зафіксовано в Харківській області – 693, Києві – 635, в Одеській області – 571, Хмельницькій – 471, Житомирській – 426, Львівській – 378.

Нагадаємо, що інформація щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутня.

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