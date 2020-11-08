В Україні додалося 9,3 тис. хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 8 листопада
Станом на ранок неділі, 8 листопада, в Україні офіційно підтверджено 460 331 випадок коронавірусної інфекції. З них 9397 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли 8450 людини (+138 за добу), а 206 866 пацієнтів (+2637) повністю побороли хворобу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він підкреслив, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження зареєстровано у Харківській області – 1074, Києві – 943, Запорізькій області – 688, Київській – 546 та Житомирській – 543.
Нині коронавірусну хворобу зафіксовано:
м. Київ – 44 172 випадки;
Вінницька область – 12 420 випадків;
Волинська область – 16 105 випадків;
Дніпропетровська область – 17 748 випадків;
Донецька область – 13 907 випадків;
Житомирська область – 18 334 випадки;
Закарпатська область – 16 932 випадки;
Запорізька область – 13 422 випадки;
Івано-Франківська область – 24 066 випадків;
Київська область – 19 820 випадків;
Кіровоградська область – 3 092 випадки;
Луганська область – 4 450 випадків;
Львівська область – 33 283 випадки;
Миколаївська область – 10 240 випадків;
Одеська область – 28 265 випадків;
Полтавська область – 11 944 випадки;
Рівненська область – 21 770 випадків;
Сумська область – 14 486 випадків;
Тернопільська область – 22 040 випадків;
Харківська область – 43 213 випадків;
Херсонська область – 5 441 випадок;
Хмельницька область – 19 493 випадки;
Черкаська область – 10 618 випадків;
Чернівецька область – 25 016 випадків;
Чернігівська область – 10 054 випадки.
Нагадаємо, що інформація по захворюваності коронавірусів зі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також включеного Криму в статистиці відсутня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що пацієнти, хворі коронавірусів, з медустанови можуть бути виписані без негативного тесту на COVID-19.
Також він пояснив, коли пацієнти, у яких був підтверджений коронавірус, перестають бути розповсюджувачами інфекції.
Українці переплачують за тести на COVID-19 в кілька разів. Реальна собівартість тесту на коронавірус залежно від вартість реагентікі становить від 260 до 700 грн. При цьому лабораторії пропонують цю послугу за ціною в 990-2400 грн.
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