В Україні додалося 9,3 тис. хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 8 листопада

Станом на ранок неділі, 8 листопада, в Україні офіційно підтверджено 460 331 випадок коронавірусної інфекції. З них 9397 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли 8450 людини (+138 за добу), а 206 866 пацієнтів (+2637) повністю побороли хворобу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він підкреслив, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження зареєстровано у Харківській області – 1074, Києві – 943, Запорізькій області – 688, Київській – 546 та Житомирській – 543.

В Україні на коронавірус захворіли ще 9397 осіб Facebook Максима Степанова

Нині коронавірусну хворобу зафіксовано:

м. Київ – 44 172 випадки;

Вінницька область – 12 420 випадків;

Волинська область – 16 105 випадків;

Дніпропетровська область – 17 748 випадків;

Донецька область – 13 907 випадків;

Житомирська область – 18 334 випадки;

Закарпатська область – 16 932 випадки;

Запорізька область – 13 422 випадки;

Івано-Франківська область – 24 066 випадків;

Київська область – 19 820 випадків;

Кіровоградська область – 3 092 випадки;

Луганська область – 4 450 випадків;

Львівська область – 33 283 випадки;

Миколаївська область – 10 240 випадків;

Одеська область – 28 265 випадків;

Полтавська область – 11 944 випадки;

Рівненська область – 21 770 випадків;

Сумська область – 14 486 випадків;

Тернопільська область – 22 040 випадків;

Харківська область – 43 213 випадків;

Херсонська область – 5 441 випадок;

Хмельницька область – 19 493 випадки;

Черкаська область – 10 618 випадків;

Чернівецька область – 25 016 випадків;

Чернігівська область – 10 054 випадки.

Нагадаємо, що інформація по захворюваності коронавірусів зі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також включеного Криму в статистиці відсутня.

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