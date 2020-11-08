В Україні додалося 9,3 тис. хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 8 листопада

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
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Коронавірус в Україні

Станом на ранок неділі, 8 листопада, в Україні офіційно підтверджено 460 331 випадок коронавірусної інфекції. З них 9397 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли 8450 людини (+138 за добу), а 206 866 пацієнтів (+2637) повністю побороли хворобу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він підкреслив, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження зареєстровано у Харківській області – 1074, Києві – 943, Запорізькій області – 688, Київській – 546 та Житомирській – 543.

В Україні на коронавірус захворіли ще 9397 осіб

Нині коронавірусну хворобу зафіксовано:

  • м. Київ – 44 172 випадки;

  • Вінницька область – 12 420 випадків;

  • Волинська область – 16 105 випадків;

  • Дніпропетровська область – 17 748 випадків;

  • Донецька область – 13 907 випадків;

  • Житомирська область – 18 334 випадки;

  • Закарпатська область – 16 932 випадки;

  • Запорізька область – 13 422 випадки;

  • Івано-Франківська область – 24 066 випадків;

  • Київська область – 19 820 випадків;

  • Кіровоградська область – 3 092 випадки;

  • Луганська область – 4 450 випадків;

  • Львівська область – 33 283 випадки;

  • Миколаївська область – 10 240 випадків;

  • Одеська область – 28 265 випадків;

  • Полтавська область – 11 944 випадки;

  • Рівненська область – 21 770 випадків;

  • Сумська область – 14 486 випадків;

  • Тернопільська область – 22 040 випадків;

  • Харківська область – 43 213 випадків;

  • Херсонська область – 5 441 випадок;

  • Хмельницька область – 19 493 випадки;

  • Черкаська область – 10 618 випадків;

  • Чернівецька область – 25 016 випадків;

  • Чернігівська область – 10 054 випадки.

Нагадаємо, що інформація по захворюваності коронавірусів зі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також включеного Криму в статистиці відсутня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що пацієнти, хворі коронавірусів, з медустанови можуть бути виписані без негативного тесту на COVID-19.

  • Також він пояснив, коли пацієнти, у яких був підтверджений коронавірус, перестають бути розповсюджувачами інфекції.

  • Українці переплачують за тести на COVID-19 в кілька разів. Реальна собівартість тесту на коронавірус залежно від вартість реагентікі становить від 260 до 700 грн. При цьому лабораторії пропонують цю послугу за ціною в 990-2400 грн.

  • Лікар-епідеміолог Андрій Александрін заявив, що система охорони здоров'я України вже не справляється з навантаженням через величезної кількості важких хворих з коронавірусів, а офіційна статистика по вільним ліжок – "брехня".

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