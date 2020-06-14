Вірус SARS-COV-2, що викликає коронавірус нового типу, вражає не тільки легені, але й інші органи інфікованого.

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Про це "МК" розповів російський лікар-терапевт Василь Купрейчик, який працює в госпіталі для пацієнтів із COVID-19. Він зазначив, що пошкодження органів були підтверджені при дослідженнях хворих.

"Я розумію цю хворобу як якийсь симбіоз порушення згортання крові і гіперімунної відповіді нашого організму у відповідь на запалення. З огляду на те, що ці два процеси (порушення згортання і гіперімунна відповідь) не можуть відбуватися ізольовано в одному органі, ми й бачимо зміни не тільки в легенях", – сказав медик.

За його словами, акцент у першу чергу на легенях пояснюється "ще й тим, що не у всіх країнах повністю досліджувалося тіло померлого".

"У Китаї досліджувалися тільки легені. Там не дивилися інші органи. А в Австрії проводили практично повне дослідження й описали зміни в безлічі органів. І для мене це логічно.

Як логічно й те, що по легенях наноситься перший і серйозний удар, тому що вони є продовженням верхніх дихальних шляхів, у них багато рецепторів, до яких прикріплюються вірус", – сказав лікар.

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