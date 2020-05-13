Коронавірус внесли до списку професійних захворювань: що це означає

Кабінет міністрів вніс коронавірус до списку професійних захворювань медичних працівників.

Відповідна постанова опублікована на сайті уряду.

Як наголошується в пояснювальній записці, постанова покликана захистити медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах із ліквідації захворювання COVID-19 серед людей, внаслідок чого вони можуть отримати професійне захворювання.

Ініціативу погодили з Держслужбою з охорони праці, міністерством соціальної політики, фінансів та охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я має в двотижневий термін визначити перелік посад медичних та інших працівників, які зайняті на роботах із ліквідації COVID-19.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, медикам уже перерахували премії за березень, введені за посилену боротьбу з коронавірусом.

Також їх вирішили офіційно звільнити від сплати всіх податків і зборів на період боротьби з епідемією.