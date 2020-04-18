Коронавірус виявився вразливим перед сонцем: в мережу злили дослідження вчених США
У західну пресу потрапили звіти вчених з США, в яких йдеться про те, що сонячне світло здатне вбивати коронавірус. Офіційного підтвердження цієї інформації все ще немає, але деякі експерти підтримують таку думку.
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Як повідомляє DailyMail, в ЗМІ потрапили документи міністерства внутрішньої безпеки США, в яких стверджується, що коронавірус знищується сонячним світлом. Нібито при високій температурі і вологості COVID-19 не може виживати ні на різних поверхнях, ні в слині людини.
Експеримент провели співробітники Національного центру аналізу та протидії біологічним загрозам. Вони впливали на вірус світлом, що імітує сонячне, через що COVID-19 гинув навіть в аерозолях. Без такого впливу кількість вірусних агентів не зменшувалася.
Однак в самому міністерстві відмовилися підтверджувати або спростовувати DailyMail справжність документів, так як ті ще не були офіційно опубліковані.
Сама ідея того, що коронавірус стане слабшати до літа не нова. Видання повідомляє про дослідження громадських експертів, які вивчали специфіку поширення COVID-19 в Китаї. Там було помічено, що з настанням весни кількість нових випадків різко скоротилося.
А вчені з Массачусетського технологічного інституту розповіли про більш повільної динаміці поширення вірусу в жарких країнах, таких як Австралія, ОАЕ, Катар, Сінгапур і Тайвань.
"Число позитивних випадків COVID-19 на душу населення в цих країнах нижче в порівнянні з кількома європейськими країнами і США", – йдеться в їх аналізі, опублікованому 19 березня.
Касим Бухарі, фахівець з обчислювальної техніки в Массачусетському технологічному інституті і співавтор аналізу, повідомив, що з моменту публікації аналізу, число нових випадків в цих країнах підтверджує їх висновки.
"Зараз в Пакистані понад 5000 випадків, але зростання не тае швидке, як у інших країнах", – сказав він.
Головний радник Білого дому з боротьби з коронавірусів, доктор Ентоні Фаучи, виступаючи на брифінгу не став підтверджувати цю теорію, але допустив високу ймовірність її правдивості.
"Швидше за все, влітку поширення трохи сповільниться", – сказав він.
Проте, багато експертів відзначають, що COVID-19 ще занадто погано вивчений для того, щоб розуміти, як його вплив буде змінюватися в різні сезони.
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