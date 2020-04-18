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18 квітня • оновлено в 15:41
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Коронавірус виявився вразливим перед сонцем: в мережу злили дослідження вчених США

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У західну пресу потрапили звіти вчених з США, в яких йдеться про те, що сонячне світло здатне вбивати коронавірус. Офіційного підтвердження цієї інформації все ще немає, але деякі експерти підтримують таку думку.

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Як повідомляє DailyMail, в ЗМІ потрапили документи міністерства внутрішньої безпеки США, в яких стверджується, що коронавірус знищується сонячним світлом. Нібито при високій температурі і вологості COVID-19 не може виживати ні на різних поверхнях, ні в слині людини.

Експеримент провели співробітники Національного центру аналізу та протидії біологічним загрозам. Вони впливали на вірус світлом, що імітує сонячне, через що COVID-19 гинув навіть в аерозолях. Без такого впливу кількість вірусних агентів не зменшувалася.

Однак в самому міністерстві відмовилися підтверджувати або спростовувати DailyMail справжність документів, так як ті ще не були офіційно опубліковані.

Частина документів, що потрапили в ЗМІ

Частина документів, що потрапили в ЗМІ

DailyMail

Сама ідея того, що коронавірус стане слабшати до літа не нова. Видання повідомляє про дослідження громадських експертів, які вивчали специфіку поширення COVID-19 в Китаї. Там було помічено, що з настанням весни кількість нових випадків різко скоротилося.

А вчені з Массачусетського технологічного інституту розповіли про більш повільної динаміці поширення вірусу в жарких країнах, таких як Австралія, ОАЕ, Катар, Сінгапур і Тайвань.

"Число позитивних випадків COVID-19 на душу населення в цих країнах нижче в порівнянні з кількома європейськими країнами і США", – йдеться в їх аналізі, опублікованому 19 березня.

Частина звітів, які потрапили в ЗМІ

Частина звітів, які потрапили в ЗМІ

DailyMail

Касим Бухарі, фахівець з обчислювальної техніки в Массачусетському технологічному інституті і співавтор аналізу, повідомив, що з моменту публікації аналізу, число нових випадків в цих країнах підтверджує їх висновки.

"Зараз в Пакистані понад 5000 випадків, але зростання не тае швидке, як у інших країнах", – сказав він.

Головний радник Білого дому з боротьби з коронавірусів, доктор Ентоні Фаучи, виступаючи на брифінгу не став підтверджувати цю теорію, але допустив високу ймовірність її правдивості.

"Швидше за все, влітку поширення трохи сповільниться", – сказав він.

Проте, багато експертів відзначають, що COVID-19 ще занадто погано вивчений для того, щоб розуміти, як його вплив буде змінюватися в різні сезони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідеміолог Алла Мироненко розповіла, що влітку COVID-19 піде на спад, однак восени повернеться знову, можливо, ставши менш агресивним

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
дослідження вірус
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