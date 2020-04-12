Коронавірус вирує в Україні та світі. Дані на 12 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус в Україні та світі продовжує набирати обороти. Перший випадок в нашій країні був зафіксований на початку березня в Чернівцях, а сьогодні вірус дістався і до єдиної області, яка до цього залишалася не зачепленою ним, – на Миколаївщині COVID-19 заразилися двоє жителів, які повернулися з Польщі.
У декількох країнах світу, де спалах вірусу іде на спад, починиють послаблювати карантинні обмеження. Натомість в Україні у багатьох областях запропонували ввести комендантську годину, а Чернівецька область, де зареєстровано найбільше хворих, на декілька днів закрила все, враховуючи продуктові магазини.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні заразилися коронавірусом 2777 осіб. Померли 83 особи, 89 вдалося вилікуватися.
В цілому найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в Чернівецькій області – 432, Києві – 416, Івано-Франківській області – 291, Тернопільській області – 243 і Вінницькій області – 174.
Пандемія забрала більше 108 тисяч життів, всього у світі на коронавірус захворіли понад 1,78 млн осіб.
Більше 404 тисяч людей на планеті вилікувалися від захворювання.
Головне за 12 квітня
09:41 – Станом на ранок неділі, 12 квітня, в Україні офіційно підтвердили 2777 випадків зараження коронавірусом. За останню добу COVID-19 захворіли 266 осіб.
У регіонах ситуація така:
Вінницька обл. – 174 випадки (8 одужали)
Волинська обл. – 71 випадок (2 одужали)
Дніпропетровська область. – 58 випадків (5 одужали)
Донецька обл. – 11 випадків (1 одужав)
Житомирська обл. – 74 випадки;
Закарпатська обл. – 82 випадки (3 одужали)
Запорізька обл. – 83 випадки (10 одужали)
Івано-Франківська область – 291 випадок (12 одужали)
Київ – 416 випадків;
Київська обл. – 159 випадків (9 одужали)
Кіровоградська обл. – 118 випадків;
Львівська обл. – 111 випадків (6 одужали)
Луганська обл. – 3 випадки;
Миколаївська обл. – 2 випадки;
Одеська обл. – 63 випадки;
Полтавська обл. – 25 випадків;
Рівненська обл. – 119 випадків (3 одужали)
Сумська обл. – 73 випадки (2 одужали)
Тернопільська обл. – 243 випадки (3 одужали)
Харківська обл. – 11 випадків;
Херсонська обл. – 31 випадок;
Хмельницька обл. – 19 випадків (3 одужали)
Черкаська обл. – 99 випадків (1 одужав)
Чернівецька обл. – 432 випадки (21 одужав)
Чернігівська обл. – 9 випадків.
09:10 – У Китаї за минулу добу, 11 квітня, зафіксували 99 нових випадків зараження коронавірусом. До того ж 97 із інфікованих – це люди, які приїхали з-за кордону, зокрема, з Росії.
08:54 – У Китаї відбулися зіткнення на кордоні провінцій Хубей і Цзянсі між поліцією і робітниками, які намагалися покинути епіцентр спалаху коронавірусу COVID-19.
08:30 – У Збройних силах України зафіксували перший випадок одужання від коронавірусу. Вилікувалася лікарка Хмельницького військового госпіталю, у якої 2 квітня діагностували COVID-19, повідомили в командуванні Медичних сил ЗСУ.
08:25 – У Німеччині кількість заражених коронавірусом за добу збільшилася на 2821 і досягла 120 479. За інформацією Інституту Роберта Коха, за добу в країні померли 129 осіб із COVID-19, загальна кількість летальних випадків становить 2673.
08:10 – 11 квітня на Житомирщині підтвердили 20 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в області зафіксували 94 інфікувань, повідомляє Житомирська ОДА.
07:54 – Україна перебуває у дещо вигіднішій ситуації з поширенням захворюваності коронавірусу порівняно з деякими іншими країнами і має два плюси в боротьбі з пандемією, заявив лікар-інфекціоніст і колишній глава ЦГЗ МОЗ Володимир Курпіта.
07:35 – Президент США Дональд Трамп ввів режим стихійного лиха у всіх 50-ти штатах країни через катастрофічну ситуацію з поширенням коронавірусу.
06:50 – Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу тимчасово заборонив закордонні рейси в країну, поки всіх прибулих пасажирів не розмістять на карантин у зв'язку з коронавірусом у спеціально відведених готелях, повідомляє The Times of Israel.
06:30 – За даними Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров'я КНР, у Китаї, звідки в грудні минулого року поширився по всьому світу коронаврус, за останню добу COVID-19 був виявлений у 99 людей.
04:00 – Лікар-інфекціоніст та колишній очільник Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів, що коронавірус накриватиме світ кількома хвилями, поки не використає свій потенціал і не інфікує 70% населення планети.
03:09 – У світі поширюється три штами коронавірусу COVID-19 – тип А, тип В і тип С. Дослідники з Кембриджського університету склали карту генетичної історії інфекції з грудня минулого по березень цього року.
02:38 – Хворий на коронавірус прем’єр-міністр Великої Британії Бориса Джонсон йде на покращення, пише Reuters.
02:00 – За даними командування Медичних сил Збройних сил України, в лавах армії зареєстровано ще 7 випадків захворювання на COVID-19.
01:09 – Робоча група МОЗ провела перевірку на Прикарпатті, де зафіксована найвища смертність від коронавірусу COVID-19 в Україні. Станом на 11 квітня в області підтверджено 17 летальних випадків, в основному, загиблі – люди у віці 55-60 років.