Коронавірус вирує в Україні та світі. Дані на 12 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні та світі продовжує набирати обороти. Перший випадок в нашій країні був зафіксований на початку березня в Чернівцях, а сьогодні вірус дістався і до єдиної області, яка до цього залишалася не зачепленою ним, – на Миколаївщині COVID-19 заразилися двоє жителів, які повернулися з Польщі.

У декількох країнах світу, де спалах вірусу іде на спад, починиють послаблювати карантинні обмеження. Натомість в Україні у багатьох областях запропонували ввести комендантську годину, а Чернівецька область, де зареєстровано найбільше хворих, на декілька днів закрила все, враховуючи продуктові магазини.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні заразилися коронавірусом 2777 осіб. Померли 83 особи, 89 вдалося вилікуватися.

В цілому найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в Чернівецькій області – 432, Києві – 416, Івано-Франківській області – 291, Тернопільській області – 243 і Вінницькій області – 174.

Пандемія забрала більше 108 тисяч життів, всього у світі на коронавірус захворіли понад 1,78 млн осіб.

Більше 404 тисяч людей на планеті вилікувалися від захворювання.

Головне за 12 квітня

09:41 – Станом на ранок неділі, 12 квітня, в Україні офіційно підтвердили 2777 випадків зараження коронавірусом. За останню добу COVID-19 захворіли 266 осіб.

У регіонах ситуація така:

Вінницька обл. – 174 випадки (8 одужали)

Волинська обл. – 71 випадок (2 одужали)

Дніпропетровська область. – 58 випадків (5 одужали)

Донецька обл. – 11 випадків (1 одужав)

Житомирська обл. – 74 випадки;

Закарпатська обл. – 82 випадки (3 одужали)

Запорізька обл. – 83 випадки (10 одужали)

Івано-Франківська область – 291 випадок (12 одужали)

Київ – 416 випадків;

Київська обл. – 159 випадків (9 одужали)

Кіровоградська обл. – 118 випадків;

Львівська обл. – 111 випадків (6 одужали)

Луганська обл. – 3 випадки;

Миколаївська обл. – 2 випадки;

Одеська обл. – 63 випадки;

Полтавська обл. – 25 випадків;

Рівненська обл. – 119 випадків (3 одужали)

Сумська обл. – 73 випадки (2 одужали)

Тернопільська обл. – 243 випадки (3 одужали)

Харківська обл. – 11 випадків;

Херсонська обл. – 31 випадок;

Хмельницька обл. – 19 випадків (3 одужали)

Черкаська обл. – 99 випадків (1 одужав)

Чернівецька обл. – 432 випадки (21 одужав)

Чернігівська обл. – 9 випадків.

09:10 – У Китаї за минулу добу, 11 квітня, зафіксували 99 нових випадків зараження коронавірусом. До того ж 97 із інфікованих – це люди, які приїхали з-за кордону, зокрема, з Росії.

08:54 – У Китаї відбулися зіткнення на кордоні провінцій Хубей і Цзянсі між поліцією і робітниками, які намагалися покинути епіцентр спалаху коронавірусу COVID-19.

08:30 – У Збройних силах України зафіксували перший випадок одужання від коронавірусу. Вилікувалася лікарка Хмельницького військового госпіталю, у якої 2 квітня діагностували COVID-19, повідомили в командуванні Медичних сил ЗСУ.

08:25 – У Німеччині кількість заражених коронавірусом за добу збільшилася на 2821 і досягла 120 479. За інформацією Інституту Роберта Коха, за добу в країні померли 129 осіб із COVID-19, загальна кількість летальних випадків становить 2673.

08:10 – 11 квітня на Житомирщині підтвердили 20 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в області зафіксували 94 інфікувань, повідомляє Житомирська ОДА.

07:54 – Україна перебуває у дещо вигіднішій ситуації з поширенням захворюваності коронавірусу порівняно з деякими іншими країнами і має два плюси в боротьбі з пандемією, заявив лікар-інфекціоніст і колишній глава ЦГЗ МОЗ Володимир Курпіта.

07:35 – Президент США Дональд Трамп ввів режим стихійного лиха у всіх 50-ти штатах країни через катастрофічну ситуацію з поширенням коронавірусу.

06:50 – Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу тимчасово заборонив закордонні рейси в країну, поки всіх прибулих пасажирів не розмістять на карантин у зв'язку з коронавірусом у спеціально відведених готелях, повідомляє The Times of Israel.

06:30 – За даними Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров'я КНР, у Китаї, звідки в грудні минулого року поширився по всьому світу коронаврус, за останню добу COVID-19 був виявлений у 99 людей.

04:00 – Лікар-інфекціоніст та колишній очільник Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів, що коронавірус накриватиме світ кількома хвилями, поки не використає свій потенціал і не інфікує 70% населення планети.

03:09 – У світі поширюється три штами коронавірусу COVID-19 – тип А, тип В і тип С. Дослідники з Кембриджського університету склали карту генетичної історії інфекції з грудня минулого по березень цього року.

02:38 – Хворий на коронавірус прем’єр-міністр Великої Британії Бориса Джонсон йде на покращення, пише Reuters.

02:00 – За даними командування Медичних сил Збройних сил України, в лавах армії зареєстровано ще 7 випадків захворювання на COVID-19.

01:09 – Робоча група МОЗ провела перевірку на Прикарпатті, де зафіксована найвища смертність від коронавірусу COVID-19 в Україні. Станом на 11 квітня в області підтверджено 17 летальних випадків, в основному, загиблі – люди у віці 55-60 років.