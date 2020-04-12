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12 квітня • оновлено в 07:26
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Коронавірус вирує в Україні та світі. Дані на 12 квітня. Постійно оновлюється

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Коронавірус в Україні та світі продовжує набирати обороти. Перший випадок в нашій країні був зафіксований на початку березня в Чернівцях, а сьогодні вірус дістався і до єдиної області, яка до цього залишалася не зачепленою ним, – на Миколаївщині COVID-19 заразилися двоє жителів, які повернулися з Польщі.

У декількох країнах світу, де спалах вірусу іде на спад, починиють послаблювати карантинні обмеження. Натомість в Україні у багатьох областях запропонували ввести комендантську годину, а Чернівецька область, де зареєстровано найбільше хворих, на декілька днів закрила все, враховуючи продуктові магазини.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус вирує в Україні та світі. Дані на 12 квітня. Постійно оновлюється

rbc

Коронавірус вирує в Україні та світі. Дані на 12 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус вирує в Україні та світі. Дані на 12 квітня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні заразилися коронавірусом 2513 осіб. Померли 73 особи, 79 вдалося вилікуватися.

  • За добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у місті Києві – 48, Житомирській області – 45, Вінницькій – 40 та Чернівецькій області – 39.

  • Загалом найбільше випадків COVID-19 зареєстровано у Чернівецькій області – 409, місті Києві – 396, Івано-Франківській області – 274, Тернопільській області – 208 та Вінницькій області – 151.

  • Пандемія забрала більше 108 828 життів, всього у світі на коронавірус захворіли понад 1 780 315 осіб.

  • Більше 404 тисяч людей на планеті вилікувалися від захворювання.

Коронавірус вирує в Україні та світі. Дані на 12 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус вирує в Україні та світі. Дані на 12 квітня. Постійно оновлюється
Коронавірус вирує в Україні та світі. Дані на 12 квітня. Постійно оновлюється

Головне за 11 квітня

06:50 – Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу тимчасово заборонив закордонні рейси в країну, поки всіх прибулих пасажирів не розмістять на карантин у зв'язку з коронавірусом у спеціально відведених готелях, повідомляє The Times of Israel.

6:30 – За даними Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров'я КНР, у Китаї, звідки в грудні минулого року поширився по всьому світу коронаврус, за останню добу COVID-19 був виявлений у 99 людей.

04:00 – Лікар-інфекціоніст та колишній очільник Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів, що коронавірус накриватиме світ кількома хвилями, поки не використає свій потенціал і не інфікує 70% населення планети.

03:09 – У світі поширюється три штами коронавірусу COVID-19 – тип А, тип В і тип С. Дослідники з Кембриджського університету склали карту генетичної історії інфекції з грудня минулого по березень цього року.

02:38 – Хворий на коронавірус прем’єр-міністр Великої Британії Бориса Джонсон йде на покращення, пише Reuters.

02:00 – За даними командування Медичних сил Збройних сил України, в лавах армії зареєстровано ще 7 випадків захворювання на COVID-19.

01:09 – Робоча група МОЗ провела перевірку на Прикарпатті, де зафіксована найвища смертність від коронавірусу COVID-19 в Україні. Станом на 11 квітня в області підтверджено 17 летальних випадків, в основному, загиблі – люди у віці 55-60 років.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,78 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад.

  • Світу загрожує нова епідемія коронавірусу після скасування карантину.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

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