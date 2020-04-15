Коронавірус виник через одностатеві шлюби? Глава УГКЦ розкритикував Філарета

Віруючі люди шукають духовних відповідей на причини походження коронавірусу, але відповісти на це питання мають вчені.

Так у розмові з шеф-редактором OBOZREVATEL Орестом Сохаром в ефірі програми "Відкрита Церква" глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) відреагував на заяву глави УПЦ КП Філарета про те, що коронавірус з'явився через одностатеві шлюби (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Давайте про причини коронавірусу будемо говорити відштовхуючись від наукових даних. Зараз є дві теорії про його походження, одна з них говорить про штучне походження , інша – про природні мутації. Хтось говорить, що це є наслідком тих глобальних екологічних змін і від нашого недбалого ставлення до довкілля", – каже він.

Про походження коронавірусу мають говорити вчені, а не церква

За словами Блаженнішого Святослава, постаючи перед такою великою бідою, як пандемія COVID-19, у людей виникає питання, чому так сталося: "І очевидно християни шукають певних духовних відповідей на це запитання".

"Я не хочу коментувати відповідей різних осіб, але хочу сказати, що, як християни, ми не віримо у караючого Бога. Він не є тим, хто використовує хвороби, страждання, смерть, щоб бичувати людину", – зявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше почесний патріарх ПЦУ Філарет також заявив, що православні релігійні обряди, зокрема причастя і хрещення, не можуть стати засобом поширення коронавірусу.