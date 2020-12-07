Коронавірус відтіснив грип в Україні: лікар вказав на цікавий феномен

Пандемія коронавірусу в Україні відтіснила епідемію сезонного грипу, яка традиційно припадає на середину осені – початок зими.

Однак це не означає, що вона не повернеться у найближчому майбутньому. Такою думкою в інтерв’ю ТСН поділився головлікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький.

За його словами, з грипом у країні склалася "цікава ситуація". Адже зазвичай він починався восени: в середині жовтня – на початку листопада. Однак на сьогодні випадків цього захворювання трапляється небагато.

"Грип уже мав би бути, температура нижча за 15-17 градусів, грудень. Коронавірус відтіснив його", – підкреслив лікар.

Він зазначив, що теоретично епідемія грипу та ГРВІ в Україні ще може початися. Якщо ж ні, то "це буде цікавий феномен".

"Ще хочу наголосити, що вакцина від грипу не гарантує, що людина не захворіє. Частина із вакцинованих таки захворіє, але матиме легші симптоми", – додав Жиравецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL: