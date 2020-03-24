Коронавірус відступить? У МОЗ оцінили перший позитивний результат карантину

Завдяки карантину в Україні істотно зменшилася кількість захворювань на грип та грипоподібні хворобами. Це говорить про те, що обмежувальні заходи можуть стримати і поширення коронавірусу.
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Про це в ході брифінгу 24 березня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Карантин в Україні
"Дивись.Інфо"
"Ми дивимося на грип і грипоподібні захворювання. Ми відмічаємо позитивну динаміку, зменшення кількості грипу і грипоподібних захворювань серед населення України. Тому це може опосередковано свідчити, що карантинні заходи будуть давати свій позитивний ефект", –сказав Ляшко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що у разі дотримання карантину в Україні епідемію коронавірусу COVID-19 можна буде подолати вже до травня. При цьому повноцінно повернутися до роботи українці зможуть вже за місяць.
А лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв припустив, що карантин в Україні може закінчитися в другій половині квітня.
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