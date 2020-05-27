Коронавірус відступає? Свіжа статистика щодо COVID-19 в Україні

Станом на ранок 27 травня, в Україні офіційно зафіксували 321 новий випадок зараження коронавірусом (COVID-19), що менше, ніж показник за 26 травня – 339.
Всього в країні 21 905 випадків зараження. Про це говорять дані, що містяться на сайті МОЗ України.
Також за минулу добу побороли хворобу 420 осіб (всього 7995) і померло – 14 (всього 658). Відзначимо, що добою раніше цей показник становив: одужали – 341, померли – 21.
Нагадаємо, що в Києві за добу коронавірус виявили у більш ніж 50 осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від COVID-19.
Також вчені знайшли докази витоку COVID-19 з лабораторії.
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