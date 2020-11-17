Названо головні відмінності двох найбільш обнадійливих вакцин проти COVID-19

Американська вакцина проти COVID-19 від компанії Moderna (передбачувана ефективність 95%) не вимагає таких складних умов зберігання, як вакцина від Pfizer і BioNTech (її ефективність оцінили в 90%).

Так, перший препарат, який отримав назву mRNA-1273, не потрібно зберігати при температурі нижче -70 градусів. Для цієї вакцини потрібно лише -20 градусів, передає "BBC News Україна".

Препарат від Moderna – це також РНК-вакцина (містить генетичний матеріал вірусу, а не його мертві частинки). Такий же підхід використовували і дослідники Pfizer та BioNTech.

Однак, не така низька температура зберігання зробить вакцину mRNA-1273 більш доступною для різних країн і легкою в плані транспортування. Попередньо, її можна зберігати до місяця в звичайному холодильнику.

Вакцина Pfizer вимагає зберігання в ультрахолоді, але вона не зіпсується в холодильнику протягом п'яти днів.

Нагадаємо:

Вакцина від компанії Moderna показала свою ефективність проти COVID-19 ще на ранній стадії клінічних випробувань на людях – у травні-2020.

Нещодавно вчені заявили, що препарат ефективний у 95% випадків, що показали останні клінічні випробування на 30 тис. добровольців.

Раніше вакцина американської та німецької фармкомпаній Pfizer і BioNTech показала 90% ефективність. Очікується, що цей препарат стане безкоштовним для всіх жителів США.

Як писав OBOZREVATEL, ВООЗ вважає, що вакцина від коронавірусу не зупинить світову пандемію, проте зможе взяти її під контроль.

Завідуюча кафедрою епідеміології ЛНМУ Наталія Виноградова зі свого боку висловила припущення, що коли створять ефективну вакцину й вона дійде до України, препарат може вже не знадобитися.