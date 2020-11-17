Названо головні відмінності двох найбільш обнадійливих вакцин проти COVID-19

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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Пандемія COVID-19

Американська вакцина проти COVID-19 від компанії Moderna (передбачувана ефективність 95%) не вимагає таких складних умов зберігання, як вакцина від Pfizer і BioNTech (її ефективність оцінили в 90%).

Так, перший препарат, який отримав назву mRNA-1273, не потрібно зберігати при температурі нижче -70 градусів. Для цієї вакцини потрібно лише -20 градусів, передає "BBC News Україна".

Препарат від Moderna – це також РНК-вакцина (містить генетичний матеріал вірусу, а не його мертві частинки). Такий же підхід використовували і дослідники Pfizer та BioNTech.

Однак, не така низька температура зберігання зробить вакцину mRNA-1273 більш доступною для різних країн і легкою в плані транспортування. Попередньо, її можна зберігати до місяця в звичайному холодильнику.

Вакцина Pfizer вимагає зберігання в ультрахолоді, але вона не зіпсується в холодильнику протягом п'яти днів.

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, ВООЗ вважає, що вакцина від коронавірусу не зупинить світову пандемію, проте зможе взяти її під контроль.

Завідуюча кафедрою епідеміології ЛНМУ Наталія Виноградова зі свого боку висловила припущення, що коли створять ефективну вакцину й вона дійде до України, препарат може вже не знадобитися.

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