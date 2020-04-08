Коронавірус вдарив по ЗСУ й поставив під загрозу оборонку: експерти озвучили деталі

На фоні спалаху в Україні коронавірусної інфекції під загрозою опинилися не тільки звичайні громадяни, а й військовослужбовці, котрі нині захищають країну від російських найманців на Донбасі.

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Зрозуміло, що на карантин армія за жодних умов піти не може, водночас хвороба ризикує вдарити по оборонній промисловості. Про це йдеться у сюжеті "Спецкору" на 2+2 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Пандемія негативно впливає на боєздатність армій, це суперечить самій її структурі, яка має бути компактною, мобільною, а вірус якраз і атакує", – зазначає співробітник Українського інституту безпекових досліджень Сергій Згурець.

Як відомо, у лавах ЗСУ на сьогодні зареєстровано чотири випадки захворювання на COVID-19, а працівниця однієї з військових частин померла від нього, хоча діагноз у неї підтвердили вже посмертно. Тоді як майже 90 бійців перебувають на самоізоляції. Усе це, на щастя, поза межами фронту. А тих, хто вирушає на ротацію, в обов'язковому порядку змусили проходити двотижневу самоізоляцію, щоб у жодному разі не допустити коронавірусу до зону бойових дій, де поки що бракує елементарного медичного захисту.

"Всі військові волонтери, які займаються допомогою збройним силам, як і в 2014 році, об’єднали свої зусилля для того, щоб допомагати військам, забезпечувати їх засобами захисту, стандартно те, що не вистачає в країні – це маски, антисептики", – каже радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова.

Крім цього, пандемія ставить перед армією й інші не менш серйозні виклики. За словами військових експертів, насамперед це стосується оборонної промисловості. Адже напад хвороби може призвести до нестачі в бюджеті грошей на озброєння.

"Можна спрогнозувати, що в перспективі будуть зменшені витрати на оборону, тому що сегмент медицини почне бути пріоритетним", – додає Згурець.

З іншого боку існує ймовірність, що через карантин оборонні підприємства почнуть відставати із держзамовленнями, а деякі проєкти взагалі будуть змушені "заморозити".

"Варто звернути увагу на маленькі компактні підприємства, які мають внутрішній карантин, вони зазвичай є виробниками високотехнологічних систем, озброєнь, тож можуть дуже швидко змінити ситуацію у сфері переозброєння", – радить директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Поки ж зазначається, що під час карантину військовослужбовці перейшли на посилену службу і в тилу, прикордонники встановили жорсткіший контроль на кордонах, а до поліцейських у містах та селах долучилася Нацгвардія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформація про захворювання на коронавірус військового ЗСУ з'явилася ще у кінці березня. Проте тоді Генштаб її спростував, назвавши "російськими вкиданнями".

Станом на 17.00 4 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3-й випадок захворювання на COVID-19.

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