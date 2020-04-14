Коронавірус вбиває! Українські лікарі звернулися з потужним закликом. Відео

Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов та лікарі-інфекціоністи звернулися до українців із проханням не ставитися легковажно до коронавірусної хвороби та не піддаватися хибному відчуттю безпеки.

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Відповідне відеозвернення з'явилося на сторінці МОЗ у Facebook. Медики нагадали, що дотримання правил карантину та самоізоляція – серед найдієвіших способів уберегтися від інфікування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Лікарі також наголосили, що від коронавірусу немає ліків та імунітету, він вбиває.

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"Кожного дня ми переконуємося в тому, що коронавірусна хвороба – це смертельний невидимий ворог, який створює хибне уявлення безпечності. Ми бачимо переповнені інфекційні відділення та фіксуємо нові летальні випадки в Україні. Тому звертаємося до кожного з вас: будь ласка, не ставтеся легковажно до небезпеки, яку несе в собі ця пандемія. Від неї немає вакцини, пігулок, немає імунітету, коронавірус вбиває. Нам дуже хочеться, щоб вам не довелося познайомитися з нами в інфекційних лікарнях. Будьте здорові! Бережіть себе!" – закликали медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 3 372 випадки зараження коронавірусом COVID-19.