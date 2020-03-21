В Італії через коронавірус COVID-19 померла третя громадянка України.

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Жінка 1960 р.н. загинула у медустанові на території провінції Бергамо. Цю інформацію підтвердили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України агентству "Інтерфакс-Україна" 21 березня.

"На превеликий жаль, ми отримали офіційне підтвердження третьої смерті громадянки України внаслідок захворювання на COVID-19 в Італії", – розповіли в пресслужбі.

Коронавірус вбив третю українку в Італії. Ілюстрація

Українські консули вже встановили зв'язок з родичами померлої українки, а також з медичним закладом. Вони надають необхідну допомогу та сприяння.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Італії від коронавірусу померла українка Раїса Малишева, яка працювала у місті Ровато провінції Брешія.

Пізніше в мережі повідомили, що в місті Романо ді Ломбардія, в провінції Бергамо, від коронавірусу загинула ще одна громадянка України.

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