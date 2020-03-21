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21 березня • оновлено в 15:48
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Коронавірус вбив третю українку в Італії

3.8т
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В Італії через коронавірус COVID-19 померла третя громадянка України.

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Жінка 1960 р.н. загинула у медустанові на території провінції Бергамо. Цю інформацію підтвердили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України агентству "Інтерфакс-Україна" 21 березня.

"На превеликий жаль, ми отримали офіційне підтвердження третьої смерті громадянки України внаслідок захворювання на COVID-19 в Італії", – розповіли в пресслужбі.

Коронавірус вбив третю українку в Італії. Ілюстрація

Коронавірус вбив третю українку в Італії. Ілюстрація

Українські консули вже встановили зв'язок з родичами померлої українки, а також з медичним закладом. Вони надають необхідну допомогу та сприяння.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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ttt ta
ttt ta
Интересно, пытались ли итальянцы её вообще лечить?
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0
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Livesey David
Livesey David
Ещё одна жертва безвиза
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