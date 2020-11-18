Коронавірус вбив ще одного українського лікаря
На Рівненщині від ускладнень після зараження коронавірусом помер лікар-отоларинголог дитячої обласної лікарні Анатолій Федорович Філоник.
Серце чоловіка перестало битися 17 листопада. Про трагічну звістку повідомив його підопічний Микола Кліщ у Facebook.
За його словами, Філоник до останніх своїх днів був увесь у роботі, допомагав колегам із лікуванням пацієнтів. Сам же медик не зміг впоратися із коронавірусною хворобою.
"Він був лікарем, якого поважали, з яким завжди радилися, до думки якого прислухалися, він вмів знаходити вихід із найважчих ситуацій. Від нього було чому повчитись не лише в медицині, але й в тому, як він сприймав життя, в манерах спілкування. Він був людиною-авторитетом, він цінував правду і любив казати її в очі. На жаль, пандемія забирає найкращих людей, тих, які ще багато років могли б самі рятувати людські життя", – зазначив Кліщ і висловив співчуття рідним загиблого лікаря.
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