Коронавірус викликав рідкісний синдром і параліч: з'явилися деталі загибелі 21-річної волонтерки в Києві

21-річна волонтерка Інна Волкова із Запоріжжя померла від рідкісного аутоімунного захворювання Гієна-Барре, яке спричинив коронавірус.

Це стан, за якого імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Лікарі кажуть: це унікальний випадок. Дівчина два тижні лежала в реанімації Київської лікарні №9, була під'єднана до апарату штучної вентиляції легень. У вівторок, 20 жовтня, о 6:30 ранку в неї зупинилося серце.

OBOZREVATEL зібрав подробиці трагічного випадку.

Заразитися могла будь-де

Подруга Інни Волкової Вероніка Кобзиста розповіла OBOZREVATEL, що загалом Інна була досить свідомою дівчиною, носила захисні маски – остерігалася зараження коронавірусом. Позаминулої суботи, 3 жовтня, в неї почали відмовляти кінцівки, але симптомів застуди не було. Перед цим лише почала боліти шия, але рідні подумали, що продуло.

Того ж дня сусідка Інни по квартирі знайшла її лежачи на підлозі, поруч лежав мобільник, пальці рук дівчини не працювали. Викликали швидку. Дівчину спершу відвезли в одну лікарню, потім перенаправили в Олександрівську, звідти в понеділок, 5 жовтня, – в реанімацію 9-ї лікарні столиці. Там її під'єднали до апарату ШВЛ. Призначили перший курс лікування на 5 днів, кожен із яких обходився щонайменше в 16 тис. грн.

Інна Волкова стала жертвою коронавірусу. Facebook Інни Волкової

"В Інни відмовило тіло нижче шиї, КТ показало двобічну пневмонію, а тест підтвердив ковід. Невролог поставив діагноз "ковід з ускладненням синдромом Гієна-Барре". Протягом останніх двох тижнів лікарі намагалися зробити все можливе, зробили навіть трахеостомію (введення кисневої трубки безпосередньо через трахею. – Ред.). Інна впала в кому, але минулої суботи (17 жовтня. – Ред.) нам сказали, що вона прийшла до тями, реагує на звуки, має свідомий зір. Ми були такі щасливі! Проте за три дні, у вівторок (20 жовтня. – Ред) о 6.30 ранку вона померла. Не витримало серце. З десятої вечора почав скакати тиск, згодом серце припинило качати кров", – розповіла Вероніка.

За її словами, всі, хто контактував з Інною, зробили тест на наявність коронавірусу, але він ні в кого не підтвердився.

"Таке враження, що тільки-но в Інни з’явився COVID, він відразу викликав таку сильну реакцію, як синдром Гієна-Барре. Хоча загалом вона була здоровою дівчинкою, могла підхопити хіба що шмарклі. Не більше. Тому не варто думати, що ось я молодий і сильний, і COVID мене не зачепить. Ніхто не знає, що він може спровокувати у вашому організмі. І коли я зараз бачу на вулицях людей із масками на бороді чи на вухах – так і хочеться сказати їм: "У мене від COVID померла подруга, їй був 21 рік. І це не маячня".

Любила подорожувати і знала мови

Колега Інни з громадських організацій Руслана Коренчук розповіла OBOZREVATEL, що за свій 21 рік Інна встигла багато чого зробити з громадської діяльності. Вона входила у фундацію регіональних ініціатив, займаючись переважно освітнім напрямом, організовувала тренінги, літні табори, тимбілдинги: "Інна дуже круто знала сучасний український правопис. Ідеально знала англійську, вчила іспанську. Ходила на всілякі акції протесту щодо судової системи, екологічної, проти незаконних забудов. Чимало подорожувала Україною автостопом, вміла це робити, бо мала гарні комунікаційні навики".

За свій 21 рік Інна встигла багато зробити з громадської діяльності. Facebook Інни Волкової

Тіло Інни мають кремувати, однак через величезні черги й бюрократичні процедури цей процес затримується. Рідні хочуть поховати її на сімейному кладовищі в Запоріжжі.