Через пандемію коронавірусу COVID-19 у світі в найгіршому сценарії за наступний рік-два загинуть люди, які чутливі до хвороби.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в своєму блозі на YouTube розповів відомий український лікар Євген Комаровський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Найгірший сценарій це приклад Італії та Іспанії. Величезна кількість людей похилого віку помирає, система охорони здоров'я не справляється. Більш гіршого сценарію я не бачу. На віддалену перспективу найгірший сценарій полягає в тому, що все повториться. Тобто у нас не буде стійкого імунітету чисто через особливості цього вірусу. Ну або вірус буде мутувати, і ми не отримаємо можливості створення адекватної вакцини", – повідомив медик.

Євген Комаровський

Однак за його словами, можливість вакцинації з'явиться і буде спостерігатися зменшення вірулентності.

"Але, на жаль, всі чутливі до вірусу загинуть в перші рік-два. Потім людство навчиться з цим жити, і це питання перестане бути актуальним", – додав Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський розкрив, як березовий сік впливає на коронавірус.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!