Чим відрізняється стратегія вакцинації в Україні та Німеччині: Ляшко вказав на невирішене питання

Україна планує вакцинувати проти коронавірусу в першу чергу медичний персонал і лікарів, тоді як у Німеччині підхід відрізняється.

Про це розповіли в політичному ток-шоу "Право на владу". Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 19 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Німецькі експерти вважають, що доцільно першими вакцинувати потенційних пацієнтів із групи ризику: літніх і людей із супутніми захворюваннями. Медики другі на черзі, вже після цих груп населення.

Крім того, в Німеччині активно готуються до вакцинації, щоб все було готово ще до появи ефективного та безпечного препарату. Національна стратегія щодо вакцин уже готова.

Зі свого боку головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив: "У нас повністю співпадають групи ризику. Просто ми медиків пріоритезувати".

За його словами, питання, на яке ще не знають відповіді у всьому світі: чи потрібно вакцинувати людей, які вже перенесли COVID-19. В українському Міністерстві охорони здоров'я цю проблему також ще не вирішили, питання зараз обговорюють на рівні провідних вчених.

"Ми не знаємо, як довго триває імунітет у тих, хто перехворів, і скільки тримається імунітет після щеплення, тому що третя клінічна стадія випробування вакцин триває", – заявив він.

Крім того, не вирішено питання, чи варто давати щеплення проти коронавірусу дітям.

Додамо, за словами Ляшка, стратегію черговості вакцинації в Україні визначає національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики. До неї входять імунологи, інфекціоністи, епідеміологи, вірусологи, громадські активісти та представники міжнародних організацій.

"Саме вони виробляють ключові речі, як має відбуватися це зі щеплення сесія. Буде контролювати Міністерство охорони здоров'я спільно з департаментами охорони здоров'я", – пояснив санітарний лікар.

Запис програми:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна розробляє три різних стратегії доставки і зберігання вакцин проти COVID-19, тому що двом потенційним препаратом необхідна температура в -20 і -70 градусів.