Стало відомо про проблеми ЗСУ з підготовкою до пандемії: волонтерка показала фото ізоляторів-наметів

Ізолятори Збройних сил України нібито не підготовлені для боротьби з пандемією COVID-19 за правилами, крім того, кадрового резерву військових медиків не вистачає.

Про це заявила волонтерка Наталя Воронкова, показавши фото "карантинних" казарм і умов, в яких знаходяться військові. Про це повідомило видання Depo.ua.

Волонтерка зазначила, що до командування Медичних сил ЗСУ "є дуже багато питань". За її словами, в Збройних силах фізично немає достатньої кількості житлових приміщень, які обігріваються, для окремих ізоляторів і місць проживання здорових осіб.

"Підрозділ із 200 людей, якому надається приміщення на 10 спальних кімнат – це по 20 осіб у кожній кімнаті. І якщо в одній хтось захворів, поширення буде майже неможливо зупинити. Людей неможливо відселити в іншу будівлю, тому що її просто немає", – заявила Воронкова.

Вона показала фото із с.Старичі Львівської області, які їй прислав один із військових. На знімку видно, що ліжка стоять впритул одне до одного.

Казарма під час карантину Depo.ua

Військовослужбовці також розповіли жінці, що всі ходять в один душ, один туалет і одну столову, включно з особами, які повертаються з відпустки і повинні пройти обсервацію.

Волонтерка заявила, що "скинула інформацію вгору (керівництву)" і того ж дня "всі командири в Старичах уже бігали і шукали людину, яка скинула мені цю фотографію". Як наслідок, його звільнили нібито за станом здоров'я.

Воронкова також заявила, що в цій же військовій частині на стінах у казармах є цвіль.

Цвіль у приміщеннях з ліжками Depo.ua

У зоні ООС ситуація ще складніша. Волонтерка показала фото ізолятора, який за фактом є наметом із буржуйкою.

Ізолятор в зоні ООС Depo.ua

Ізолятор всередині Depo.ua

Ізолятор всередині Depo.ua

"Усередині намету, на мокрій землі – будівельні піддони і на піддонах – розкладачки. Холод і вологе повітря, протяги. Звичайно, це непридатні умови для хворих на COVID-19 із запаленням легенів", – зазначила волонтерка.

Додамо, за 8 грудня коронавірусом у Збройних силах заразилися ще 111 військовослужбовців. Також був зареєстрований 30-й летальний випадок від COVID-19. Активних хворих серед військових – 3120.

Відповідь Медичних сил Збройних сил України Depo.ua

Відповідь Медичних сил Збройних сил України Depo.ua

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