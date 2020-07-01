Коронавірус в українців почав протікати набагато легше, – висновок НАН

З початку червня 2020 року в Україні зменшилася кількість нових хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації, – їх близько 20%.

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Про це свідчить аналіз первинних даних ЦГЗ Міністерства охорони здоров'я, розповів OBOZREVATEL віце-президент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній. За його словами, аналіз показав, що з початку червня істотно зросла частка інфікованих, у яких не було симптомів на момент звернення. Таких близько 60%.

"Проведений аналіз свідчить про те, що серед нових інфікованих істотно зросла ймовірність легкого перебігу хвороби. Про це говорить зменшення кількості смертей. Порівнюючи нові дані з прогнозом від 19 червня, можна сказати, що темпи поширення епідемії зменшуються, але при цьому все ще залишаються високими", – підсумував Загородній.

Детальний прогноз НАН читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

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