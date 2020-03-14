Коронавірус в Україні: з'явилися свіжі дані про хворих. Одна смерть

В Україні, станом на 14 березня, підтверджено три випадки захворювання коронавірусом COVID-19: в Чернівецькій області – два випадки і в Житомирській – один (летальний).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випадки – підтверджені лабораторно, 61 – негативні, коронавируса немає, 3 зразка досліджуються)", – йдеться в повідомленні.
Коронавірус в Україні
Всього в ЦГЗ протестували близько 500 зразків на китайський коронавірус. У МОЗ пояснили, що підозра – це попередній діагноз, який ще не підтверджений клінічно і лабораторно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна через загрозу поширення смертельного коронавірусу COVID-19 на два тижні закриває кордони для іноземних громадян.
Раніше, 13 березня стало відомо про смерть 71-річної зараженої коронавірусом мешканки Радомишля в Житомирській області. Вона стала першою жертвою хвороби в Україні.
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