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14 березня • оновлено в 12:17
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Коронавірус в Україні: з'явилися свіжі дані про хворих. Одна смерть

2.2т
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В Україні, станом на 14 березня, підтверджено три випадки захворювання коронавірусом COVID-19: в Чернівецькій області – два випадки і в Житомирській – один (летальний).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випадки – підтверджені лабораторно, 61 – негативні, коронавируса немає, 3 зразка досліджуються)", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Всього в ЦГЗ протестували близько 500 зразків на китайський коронавірус. У МОЗ пояснили, що підозра – це попередній діагноз, який ще не підтверджений клінічно і лабораторно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна через загрозу поширення смертельного коронавірусу COVID-19 на два тижні закриває кордони для іноземних громадян.

Раніше, 13 березня стало відомо про смерть 71-річної зараженої коронавірусом мешканки Радомишля в Житомирській області. Вона стала першою жертвою хвороби в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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